Χακάν Φιντάν: «Το Ισραήλ δεν επιδιώκει την ασφάλειά του, αλλά περισσότερα εδάφη»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μιλά κατά την τελετή έναρξης του Διπλωματικού Φόρουμ Αττάλειας, στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, στις 17 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: AP Photo/Riza Ozel
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μιλά κατά την τελετή έναρξης του Διπλωματικού Φόρουμ Αττάλειας, στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, στις 17 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: AP Photo/Riza Ozel

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συμμετείχε ως ομιλητής στο 5ο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, όπου αναφέρθηκε στον ρόλο της διπλωματίας και στις διεθνείς εξελίξεις.

Έμφαση στη σημασία της διπλωματίας

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι στη σημερινή εποχή η διπλωματία είναι πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς τα έθνη-κράτη αποκτούν εκ νέου αυξημένο ρόλο στο διεθνές σύστημα, αναφέρει το Anadolu.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν η διεθνής κοινότητα αφήσει τις εξελίξεις να προχωρούν χωρίς παρέμβαση, υπάρχει κίνδυνος να προηγηθεί σύγκρουση και να ακολουθήσει καταστροφή.

Αιχμές κατά του Ισραήλ

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στο Ισραήλ, δηλώνοντας:

«Το Ισραήλ δεν επιδιώκει τη δική του ασφάλεια, επιδιώκει περισσότερα εδάφη. Αυτό που κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη είναι ότι το Ισραήλ λαμβάνει τεράστια στήριξη από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Αναφορά σε «αφύπνιση» της περιοχής

Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε ότι οι χώρες της περιοχής αντιλαμβάνονται πλέον το Ισραήλ ως παράγοντα αποσταθεροποίησης, κάνοντας λόγο για μια νέα φάση «αφύπνισης».

Κριτική σε ΕΕ και ΗΠΑ

Τέλος, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι δεν καταφέρνει να διαμορφώσει ενιαία στάση, ούτε να αξιοποιήσει τη δύναμή της για να περιορίσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι, ενώ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ηγήθηκαν της νέας παγκόσμιας τάξης, στη συνέχεια το ίδιο το σύστημα εξελίχθηκε με τρόπο που δεν συμβαδίζει πλέον με τις προγενέστερες του αρχές.

