Ναταλί Μπαγέ: Πέθανε η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου σε ηλικία 77 ετών

Η Ναταλί Μπαγέ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών, στο σπίτι της στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στο AFP το Σάββατο 18 Απριλίου.

Η Γαλλίδα ηθοποιός έπασχε από «άνοια με σωμάτια Lewy», διευκρίνισαν σε κοινή ανακοίνωση οι συγγενείς της, μεταξύ των οποίων και η κόρη της, Λορά Σμετ.

Αφήνει πίσω της μια καριέρα πλούσια και μοναδική, που την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του γαλλικού κινηματογράφου για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Από τα πρώτα της βήματα στο Εθνικό Ανώτατο Ωδείο Δραματικής Τέχνης έως την καθιέρωσή της ως δημοφιλής και ταυτόχρονα σεβαστή σταρ, η πορεία της χαρακτηρίστηκε από διαρκή αναζήτηση της αριστείας και αφοσίωση στην τέχνη.

Από το Μενβίλ στο Παρίσι

Γεννημένη στις 6 Ιουλίου 1948 στο Μενβίλ της περιοχής Ερ, η Ναταλί Μαρί Αντρέ Μπαγέ μεγάλωσε σε ένα ταπεινό περιβάλλον, χωρίς αρχικά να προορίζεται για καριέρα στον χώρο της τέχνης. Από νεαρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Μετά από σπουδές υποκριτικής στη σχολή της οδού Μπλανς, εισήχθη το 1967 στο περίφημο Εθνικό Ανώτατο Ωδείο Δραματικής Τέχνης στο Παρίσι, από το οποίο αποφοίτησε το 1971.

Η καθιέρωση μέσα από τον κινηματογράφο

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1970 με έναν μικρό ρόλο στην ταινία Une aussi longue absence του Ανρί Κολπί. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1973 με τη Νύχτα της Αμερικής του Φρανσουά Τριφό, όπου εμφανίστηκε δίπλα στους Ζαν-Πιερ Λεό και Ζακλίν Μπισέ.

Στη δεκαετία του 1970 συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ, ο Κλοντ Μιγιέρ και ο Μπερτράν Ταβερνιέ, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Μορίς Πιαλά στην ταινία Sous le soleil de Satan (1987).

Βραβεία και αναγνώριση

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της Γαλλίας. Το 1981 κέρδισε το πρώτο της Σεζάρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία La Balance, ενώ ακολούθησαν δύο βραβεία Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες Une étrange affaire (1981) και Sans toit ni loi (1985) της Ανιές Βαρντά.

Η καριέρα της χαρακτηρίστηκε από ισορροπία ανάμεσα σε εμπορικές και πιο καλλιτεχνικές παραγωγές, ενώ από τη δεκαετία του 2000 συμμετείχε τόσο σε κωμωδίες όσο και σε πιο δραματικούς ρόλους, μεταξύ άλλων σε συνεργασίες με τον Ξαβιέ Ντολάν.

Παράλληλη πορεία στο θέατρο

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, η Ναταλί Μπαγέ διατήρησε έντονη παρουσία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε κλασικά και σύγχρονα έργα, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση της με το κοινό.

Προσωπική ζωή και διακριτική στάση

Παρά τον διακριτικό χαρακτήρα της, η προσωπική της ζωή βρέθηκε συχνά στο προσκήνιο, λόγω των σχέσεών της με σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου.

Υπήρξε σύντροφος του ηθοποιού Φιλίπ Λεοτάρ, ενώ αργότερα διατηρούσε σχέση με τον Τζόνι Αλιντέι, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Λορά Σμετ, η οποία ακολούθησε επίσης καλλιτεχνική πορεία.

Ένα αποτύπωμα μισού αιώνα

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον γαλλικό κινηματογράφο. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, η Ναταλί Μπαγέ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με ρόλους που συνδύαζαν βάθος, ένταση και αυθεντικότητα.

Μέχρι το τέλος, παρέμεινε πιστή σε απαιτητικούς και ουσιαστικούς ρόλους, με την τελευταία της εμφάνιση το 2023 στην ταινία La Nuit du verre d’eau να επιβεβαιώνει τη διαρκή της καλλιτεχνική δέσμευση.

Απόσπασμα από το Just the End of the World, στο οποίο πρωταγωνίστησε: