Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο – Απαγόρευση επιστροφής κατοίκων σε δεκάδες χωριά

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται κοντά στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου, στο Ισραήλ, την Πέμπτη. Φωτογραφία: Florion Goga/Reuters
Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιβάλει τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, απαγορεύοντας στους κατοίκους να επιστρέψουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Μοντέλο από τη Γάζα

Η τακτική αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γάζα, όπου η «κίτρινη γραμμή» οριοθετεί περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και παραμένουν απρόσιτες για τους κατοίκους.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του IDF:

«Το μοντέλο της “κίτρινης γραμμής” από τη Γάζα θα εφαρμοστεί και στον Λίβανο, και ο στρατός έχει ήδη καθορίσει το όριο μέχρι το οποίο επιχειρούν οι δυνάμεις του».

55 χωριά εκτός πρόσβασης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι κάτοικοι δεν θα επιτρέπεται να επιστρέψουν σε 55 λιβανέζικα χωριά που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής.

Επιχειρήσεις ακόμη και κατά την εκεχειρία

Οι ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν την καταστροφή «τρομοκρατικών υποδομών» στην περιοχή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Δηλώσεις Κατς

Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να διατηρεί όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει και καταλάβει».

Επιστροφή κατοίκων υπό αβεβαιότητα

Την ίδια ώρα, ορισμένοι κάτοικοι του νότιου Λιβάνου άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την έναρξη της εκεχειρίας, παρά τους περιορισμούς και την αβεβαιότητα που επικρατεί.

22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης