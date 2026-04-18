Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο – Απαγόρευση επιστροφής κατοίκων σε δεκάδες χωριά

Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιβάλει τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, απαγορεύοντας στους κατοίκους να επιστρέψουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Μοντέλο από τη Γάζα

Η τακτική αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γάζα, όπου η «κίτρινη γραμμή» οριοθετεί περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και παραμένουν απρόσιτες για τους κατοίκους.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του IDF:

«Το μοντέλο της “κίτρινης γραμμής” από τη Γάζα θα εφαρμοστεί και στον Λίβανο, και ο στρατός έχει ήδη καθορίσει το όριο μέχρι το οποίο επιχειρούν οι δυνάμεις του».

55 χωριά εκτός πρόσβασης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι κάτοικοι δεν θα επιτρέπεται να επιστρέψουν σε 55 λιβανέζικα χωριά που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής.

Επιχειρήσεις ακόμη και κατά την εκεχειρία

Οι ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν την καταστροφή «τρομοκρατικών υποδομών» στην περιοχή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Δηλώσεις Κατς

Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να διατηρεί όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει και καταλάβει».

Επιστροφή κατοίκων υπό αβεβαιότητα

Την ίδια ώρα, ορισμένοι κάτοικοι του νότιου Λιβάνου άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την έναρξη της εκεχειρίας, παρά τους περιορισμούς και την αβεβαιότητα που επικρατεί.