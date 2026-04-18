Νύχτα τρόμου στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι – Άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Εφιαλτικές ώρες έζησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Απριλίου κάτοικοι στα Μεσοχώρια Ευβοίας, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, οι δύο δράστες, που φορούσαν κουκούλες, μπήκαν στο σπίτι και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακινητοποιήσαν τους ενοίκους, υπό την απειλή μαχαιριού.

Με αστραπιαίες κινήσεις, οι ληστές άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις και εξετάζονται όλα τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στα ίχνη τους.