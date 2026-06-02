Βραδινή ρουτίνα: 4 πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τις 5 μ.μ. για καλύτερη υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικό

Η υγεία της καρδιάς δεν εξαρτάται μόνο από τη διατροφή και την άσκηση, αλλά και από όσα κάνετε τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με καρδιολόγο, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σας μετά τις 5 μ.μ. μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη βελτίωση του ύπνου και στη συνολική προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η βραδινή σας ρουτίνα μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών

Οι συνήθειές σας το βράδυ παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση μιας ισχυρής και υγιούς καρδιάς. «Το ασταθές ωράριο ύπνου, ο χρόνος μπροστά σε οθόνες αργά το νύχτα, τα πλούσια βραδινά γεύματα και το ξενύχτι μπορούν να διαταράξουν το βιολογικό σας ρολόι. Αυτό επιδεινώνει την αρτηριακή πίεση και επηρεάζει αρνητικά το βάρος, το σάκχαρο στο αίμα και τα επίπεδα φλεγμονής με την πάροδο του χρόνου», προειδοποιεί ο Dr. Ramy S. Doss.

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε μια νυχτερινή ρουτίνα φιλική προς την καρδιά, καθώς οι καρδιοπάθειες επηρεάζουν πλέον κάθε ηλικία. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί ενήλικες (48,9%) παρουσιάζουν καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, των εγκεφαλικών επεισοδίων και της υπέρτασης.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι περισσότερες βραδινές συνήθειες για υγιή καρδιά δεν είναι περίπλοκες ούτε χρονοβόρες. «Ακόμα και μικρές βελτιώσεις, αν επαναλαμβάνονται τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, μπορούν να κάνουν τη διαφορά», προσθέτει ο Dr. Doss.

4 πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τις 5 μ.μ. για καλύτερη υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικό

Δειπνήστε νωρίτερα

Πηγαίνετε για έναν βραδινό περίπατο μετά το φαγητό

Αφιερώστε χρόνο για βαθιές αναπνοές

Ορίστε μια σταθερή ώρα ύπνου

Δειπνήστε νωρίτερα

Εκτός από αυτά που τρώτε είναι εξαιρετικά σημαντικό και το πότε τα τρώτε. Μια μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 100.000 ενήλικες έδειξε ότι το δείπνο μετά τις 9 μ.μ. σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας σε σύγκριση με ένα γεύμα πριν από τις 8 μ.μ. «Τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ επιδεινώνουν την παλινδρόμηση και την ποιότητα του ύπνου, ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν στην υψηλή πίεση, την αύξηση βάρους και τον φτωχό έλεγχο του σακχάρου», εξηγεί ο Dr. Doss.

Ο καρδιολόγος συμβουλεύει να καταναλώνετε το τελευταίο γεύμα της μέρας τουλάχιστον 3 ώρες πριν κοιμηθείτε και αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα σνακ με μια χούφτα ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Πηγαίνετε για έναν βραδινό περίπατο μετά το φαγητό

Ενώ η έντονη γυμναστική αργά το βράδυ μπορεί να φέρει υπερδιέγερση, το περπάτημα μετά το δείπνο είναι η ιδανική λύση. «Η ήπια κίνηση βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος», αναφέρει ο καρδιολόγος Dr. Christopher Davis.

Το υψηλό σάκχαρο καταστρέφει σταδιακά τα αιμοφόρα αγγεία. Πολυάριθμες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μετά το φαγητό μειώνουν σημαντικά τις απότομες αυξήσεις της γλυκόζης. Αντί λοιπόν να χαλαρώσετε αμέσως στον καναπέ, κάντε μια σύντομη βόλτα γύρω από το τετράγωνο.

Αφιερώστε χρόνο για βαθιές αναπνοές

Μετά από μια απαιτητική ημέρα, η πραγματική χαλάρωση πρέπει να είναι προτεραιότητα. «Μόλις λίγα λεπτά ενσυνειδητότητας (mindfulness) ή διαλογισμού μπορούν να μειώσουν την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες), να επιβραδύνουν τον καρδιακό ρυθμό και να βγάλουν το σώμα από την κατάσταση “μάχης ή φυγής”», τονίζει ο Dr. Davis.

Δοκιμάστε ασκήσεις αναπνοής, όπως τη μέθοδο 4-7-8 ή την τεχνική «box breathing». Αυτό το βήμα ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μειώνει το άγχος και εξασφαλίζει βαθύτερο, πιο αναζωογονητικό ύπνο, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη ρύθμιση της πίεσης και την παραγωγή νιτρικού οξειδίου.

Ορίστε μια σταθερή ώρα ύπνου

Ο ύπνος είναι η ευκαιρία του οργανισμού να ανακάμψει. Μια μελέτη του Μαρτίου 2026 σε περισσότερους από 3.000 μεσήλικες έδειξε ότι όσοι είχαν ασταθές ωράριο ύπνου διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο (όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό) σε σχέση με εκείνους που κοιμούνταν σταθερές ώρες.

Μόλις κλειδώσετε την ώρα που θα κοιμάστε, δημιουργήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα:

Χαμηλώστε τα φώτα.

Απομακρύνετε τις ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, tablet).

Διαβάστε ένα βιβλίο ή κάντε μερικές ήπιες διατάσεις.

Αυτές οι απλές κινήσεις υποστηρίζουν τον υγιή μεταβολισμό, μειώνουν τις φλεγμονές και προστατεύουν την καρδιά σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιπλέον συμβουλές για υγιή καρδιά

Ενώ οι βραδινές σας συνήθειες μπορούν να προσφέρουν μια νύχτα ξεκούρασης και αποκατάστασης, μπορείτε να υποστηρίξετε την καρδιά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με τις ακόλουθες στρατηγικές που συνιστούν οι καρδιολόγοι:

Κάντε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους (Check-up) : Ίσως ο καλύτερος και πιο υποτιμημένος τρόπος για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας είναι να παρακολουθείτε τους βασικούς δείκτες υγείας. Αυτοί περιλαμβάνουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, το σάκχαρο του αίματος και το σωματικό βάρος. Γνωρίζοντας τις τιμές σας και σε συνεργασία με τον γιατρό σας για πιθανές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να προλάβετε πιθανά προβλήματα.

: Ίσως ο καλύτερος και πιο υποτιμημένος τρόπος για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας είναι να παρακολουθείτε τους βασικούς δείκτες υγείας. Αυτοί περιλαμβάνουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, το σάκχαρο του αίματος και το σωματικό βάρος. Γνωρίζοντας τις τιμές σας και σε συνεργασία με τον γιατρό σας για πιθανές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να προλάβετε πιθανά προβλήματα. Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας : Μόνο 1 στους 5 ενήλικες συμπληρώνει τα συνιστώμενα 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα που απαιτούνται για την υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Αν το γυμναστήριο πέντε ημέρες την εβδομάδα σάς φαίνεται βουνό, ο καρδιολόγος Doss αναφέρει: «Ακόμα και η μέτρια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για άτομα που διαχειρίζονται το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη».

: Μόνο 1 στους 5 ενήλικες συμπληρώνει τα συνιστώμενα 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα που απαιτούνται για την υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Αν το γυμναστήριο πέντε ημέρες την εβδομάδα σάς φαίνεται βουνό, ο καρδιολόγος Doss αναφέρει: «Ακόμα και η μέτρια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για άτομα που διαχειρίζονται το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη». Υιοθετήστε μια διατροφή βασισμένη σε φυτικές τροφές (Plant-Forward): Ο Doss συνιστά μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και ψάρια, περιορίζοντας παράλληλα τα πρόσθετα σάκχαρα και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Με την πάροδο του χρόνου, μια τέτοια διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας έως και κατά 52%.

Η βραδινή σας ρουτίνα παίζει σημαντικό στην υγεία της καρδιάς σας. Οι καρδιολόγοι συνιστούν να εντάξετε μια ήπια σωματική δραστηριότητα μετά από το γεύμα σας νωρίς το βράδυ και να δημιουργήσετε μια χαλαρωτική ρουτίνα ύπνου. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα, αποκομίζοντας τα μέγιστα οφέλη για το καρδιαγγειακό σας σύστημα.