Ύπνος: Τα ασταθή ωράρια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη

Νομίζετε πως είναι αρκετό να κοιμάστε 7-8 ώρες για να προστατέψετε την καρδιά σας; Ξανασκεφτείτε το. Νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πως το ασταθές πρόγραμμα ύπνου, δηλαδή όταν πηγαίνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό κατά 26%.

Γιατί το σταθερό πρόγραμμα ύπνου είναι κρίσιμο για την καρδιαγγειακή υγεία

Η μελέτη με τίτλο «Sleep Regularity and Risk of Cardiovascular Disease» (Κανονικότητα Ύπνου και Κίνδυνος Καρδιαγγειακής Νόσου), η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, δείχνει ότι η ασυνέπεια στον ύπνο διαταράσσει το βιολογικό ρολόι του οργανισμού, προκαλώντας φλεγμονές, αυξημένη αρτηριακή πίεση και άλλα προβλήματα που επιβαρύνουν την καρδιά.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη διατροφή και την άσκηση, όταν πρόκειται για την πρόληψη καρδιακών προβλημάτων.

Τι έδειξε η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 72.000 ενήλικες ηλικίας 40 έως 79 ετών, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Οι συμμετέχοντες φορούσαν «έξυπνους αισθητήρες» για μια εβδομάδα, καταγράφοντας τις ώρες ύπνου και αφύπνισης.

Με βάση τα δεδομένα, υπολογίστηκε ένας Δείκτης Κανονικότητας Ύπνου (Sleep Regularity Index – SRI) από το 0 έως το 100. Όσοι είχαν SRI κάτω από 72 (δηλαδή ασυνεπές πρόγραμμα ύπνου), είχαν 26% αυξημένο κίνδυνο για καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό, συγκριτικά με εκείνους που είχαν πιο σταθερό πρόγραμμα (SRI 87+).

Πώς επηρεάζει η ασυνέπεια στην ώρα ύπνου την καρδιά

Το σώμα μας λειτουργεί με βάση τον κιρκάδιο ρυθμό, έναν εσωτερικό βιολογικό «χρονόμετρο» που ρυθμίζει βασικές λειτουργίες όπως ο ύπνος, η ορμονική παραγωγή, η αρτηριακή πίεση και ο μεταβολισμός. Όταν πηγαίνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, οδηγώντας σε:

Αυξημένη φλεγμονή

Ορμονικές ανισορροπίες

Μεταβολικό στρες

Υψηλή πίεση, αντίσταση στην ινσουλίνη και συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες

Αυτές οι καταστάσεις αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γιατί ο ύπνος το Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετός

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο. Όμως η έρευνα δείχνει ότι ο ύπνος «αναπλήρωσης» δεν αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες ενός ακανόνιστου προγράμματος ύπνου. Αν κοιμάστε 8 ώρες αλλά ξαπλώνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, τα οφέλη του ύπνου υποβαθμίζονται σε σημαντικό βαθμό.

Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Ακολουθήστε αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές:

Ορίστε σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα

Αποφύγετε τις οθόνες 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο

Δημιουργήστε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα (διάβασμα, διαλογισμός, χλιαρό ντους)

Περιορίστε καφεΐνη και βαριά γεύματα μετά το απόγευμα

Εξασφαλίστε ένα ήσυχο, σκοτεινό και δροσερό περιβάλλον ύπνου

Ο ύπνος σε σταθερές ώρες προστατεύει την υγεία της καρδιάς

Ο ύπνος δεν αφορά μόνο την ποσότητα αλλά και τη συνέπεια. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ένα σταθερό ωράριο ύπνου είναι κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη καρδιαγγειακή υγεία. Αν πηγαίνετε για ύπνο κάθε βράδυ σε διαφορετικές ώρες, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε τη ρουτίνα σας, όχι μόνο για καλύτερη ξεκούραση αλλά και για να προστατέψετε την καρδιά σας.

Ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου μπορεί να είναι η πιο απλή και ισχυρή αλλαγή στον τρόπο ζωής σας για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.