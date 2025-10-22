Ύπνος: Τα ασταθή ωράρια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Τα ασταθή ωράρια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Νομίζετε πως είναι αρκετό να κοιμάστε 7-8 ώρες για να προστατέψετε την καρδιά σας; Ξανασκεφτείτε το. Νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πως το ασταθές πρόγραμμα ύπνου, δηλαδή όταν πηγαίνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό κατά 26%.

Ύπνος: Καρδιολόγος αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να κοιμάστε για να μειωθεί δραστικά ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής

Γιατί το σταθερό πρόγραμμα ύπνου είναι κρίσιμο για την καρδιαγγειακή υγεία

Η μελέτη με τίτλο «Sleep Regularity and Risk of Cardiovascular Disease» (Κανονικότητα Ύπνου και Κίνδυνος Καρδιαγγειακής Νόσου), η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, δείχνει ότι η ασυνέπεια στον ύπνο διαταράσσει το βιολογικό ρολόι του οργανισμού, προκαλώντας φλεγμονές, αυξημένη αρτηριακή πίεση και άλλα προβλήματα που επιβαρύνουν την καρδιά.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη διατροφή και την άσκηση, όταν πρόκειται για την πρόληψη καρδιακών προβλημάτων.

Ύπνος: Το σημάδι που μπορεί να συνδέεται με κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Τι έδειξε η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 72.000 ενήλικες ηλικίας 40 έως 79 ετών, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Οι συμμετέχοντες φορούσαν «έξυπνους αισθητήρες» για μια εβδομάδα, καταγράφοντας τις ώρες ύπνου και αφύπνισης.

Με βάση τα δεδομένα, υπολογίστηκε ένας Δείκτης Κανονικότητας Ύπνου (Sleep Regularity Index – SRI) από το 0 έως το 100. Όσοι είχαν SRI κάτω από 72 (δηλαδή ασυνεπές πρόγραμμα ύπνου), είχαν 26% αυξημένο κίνδυνο για καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό, συγκριτικά με εκείνους που είχαν πιο σταθερό πρόγραμμα (SRI 87+).

Πώς επηρεάζει η ασυνέπεια στην ώρα ύπνου την καρδιά

Το σώμα μας λειτουργεί με βάση τον κιρκάδιο ρυθμό, έναν εσωτερικό βιολογικό «χρονόμετρο» που ρυθμίζει βασικές λειτουργίες όπως ο ύπνος, η ορμονική παραγωγή, η αρτηριακή πίεση και ο μεταβολισμός. Όταν πηγαίνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, οδηγώντας σε:

  • Αυξημένη φλεγμονή
  • Ορμονικές ανισορροπίες
  • Μεταβολικό στρες
  • Υψηλή πίεση, αντίσταση στην ινσουλίνη και συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες

Αυτές οι καταστάσεις αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γιατί ο ύπνος το Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετός

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο. Όμως η έρευνα δείχνει ότι ο ύπνος «αναπλήρωσης» δεν αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες ενός ακανόνιστου προγράμματος ύπνου. Αν κοιμάστε 8 ώρες αλλά ξαπλώνετε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ, τα οφέλη του ύπνου υποβαθμίζονται σε σημαντικό βαθμό.

Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Ακολουθήστε αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές:

  • Ορίστε σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα
  • Αποφύγετε τις οθόνες 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο
  • Δημιουργήστε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα (διάβασμα, διαλογισμός, χλιαρό ντους)
  • Περιορίστε καφεΐνη και βαριά γεύματα μετά το απόγευμα
  • Εξασφαλίστε ένα ήσυχο, σκοτεινό και δροσερό περιβάλλον ύπνου

Ο ύπνος σε σταθερές ώρες προστατεύει την υγεία της καρδιάς

Ο ύπνος δεν αφορά μόνο την ποσότητα αλλά και τη συνέπεια. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ένα σταθερό ωράριο ύπνου είναι κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη καρδιαγγειακή υγεία. Αν πηγαίνετε για ύπνο κάθε βράδυ σε διαφορετικές ώρες, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε τη ρουτίνα σας, όχι μόνο για καλύτερη ξεκούραση αλλά και για να προστατέψετε την καρδιά σας.

Ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου μπορεί να είναι η πιο απλή και ισχυρή αλλαγή στον τρόπο ζωής σας για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Γερμανία: Το 70% των βιομηχανικών εταιρειών και μάλιστα των πιο ενεργοβόρων μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Τρομαχτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια του πνιγμού
περισσότερα
18:48 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Πώς η εικονική πραγματικότητα μετατρέπει τον εμβολιασμό στα παιδιά σε διασκεδαστική εμπειρία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σταύρος Αντωνόπουλος, παιδίατρος και διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π....
06:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου, όχι όμως και στον κ...
22:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Ο θαυματουργός σπόρος που χαλαρώνει το σώμα και βελτιώνει την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με γιατρό

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, νιώθετε έντονο στρες ή υποφέρετε από δυσκοιλιότητα, ίσως η λύσ...
06:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς

Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που σχετίζεται με τη σταδιακή επιδείνωση της εγκεφαλικής λειτουργία...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς