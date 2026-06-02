Θεσσαλονίκη: Κίτρινος αφρός σκέπασε τα νερά του Θερμαϊκού – Δείτε βίντεο

Έναν πηχτό, κίτρινο αφρό στα νερά του Θερμαϊκού αντικρίζουν Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Στις εικόνες φαίνεται, στο ύψος του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, μια παχύρρευστη κίτρινη βλέννα να έχει σκεπάσει τα νερά από το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Γκέλη, ο οποίος μίλησε στο karfitsa.gr, με βάση εκτιμήσεις, πρόκειται για αφρώδη και βλεννώδη συσσωμάτωση, η οποία συναντάται συνήθως σε γωνίες με ασθενή κυκλοφορία νερού, σε τεχνικές κατασκευές όπως είναι τα λιμάνια, λόγω της αποσύνθεσης μιας φυτοπλαγκτονικής άνθησης.

«Όταν αυτή η άνθηση καταρρέει, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα οργανικής ύλης», σημειώνει ο καθηγητής στην Karfitsa.

Και προσθέτει:

«Οι ανθήσεις που είναι σχετικές με το φυτοπλαγκτόν μάς προβληματίζουν γενικά γιατί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Συνήθως όταν έχεις μια πολύ μεγάλη άνθηση και αυτή καταρρέει, η αποσύνθεση γίνεται από αλλά βακτήρια. Σε τέτοιους κλειστούς κόλπους μερικές φορές αυτά μπορούν να καταναλώσουν όλο το οξυγόνο τοπικά, με αποτέλεσμα να έχουμε ανοξικές συνθήκες. Και αυτό επηρεάζει τους θαλάσσιους οργανισμούς. Τα ψάρια θα πεθάνουν σε ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο δηλαδή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε μια μακροχρόνια παρακολούθηση ώστε να μπορέσουμε με ακρίβεια να συμβάλλουμε στο πώς θα αποφύγουμε ή θα περιορίσουμε τέτοια φαινόμενα».

Δείτε το βίντεο: