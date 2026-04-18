Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό μετά τον θάνατο βρέφους – Το τύλιξε σε υπνόσακο και το κάλυψε με κουβέρτα

Μια εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Βρετανία, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για τον θάνατο ενός 14 μηνών παιδιού, το οποίο πέθανε από ασφυξία ενώ το προσωπικό προσπαθούσε να το βάλει για ύπνο, σύμφωνα με το Sky News.

Η Κίμπερλι Κούκσον, 23 ετών, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια σε βάρος του Νόα Σιμπάντα.

Βίντεο καταγράφει τις επικίνδυνες πρακτικές

Το δικαστήριο στο Γουλβερχάμπτον άκουσε ότι η Κούκσον καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να τυλίγει σφιχτά το παιδί σε υπνόσακο, να το καλύπτει με κουβέρτα στο κεφάλι και να το τοποθετεί μπρούμυτα μέσα σε μια εσωτερική σκηνή στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Σε κάποια στιγμή χρησιμοποίησε το πόδι της για να το συγκρατήσει, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, να το «αναγκάσει να κοιμηθεί ενώ δεν ήθελε», ενώ το παιδί έμεινε χωρίς έλεγχο για δύο ώρες.

Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε, κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο μία ώρα αργότερα.

Πρόστιμα και ευθύνες της διοίκησης

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Fairytales Day Nursery στο Ντάντλεϊ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 240.000 λιρών και επιπλέον 56.000 λίρες σε δικαστικά έξοδα.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Ντέμπορα Λέιτγουντ, 55 ετών, δήλωσε επίσης ένοχη για παραβίαση κανόνων υγείας και ασφάλειας, ενώ παραδέχθηκε ότι όφειλε να γνωρίζει πως κοίμιζε τα παιδιά με επικίνδυνο τρόπο.

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή για δύο χρόνια.

«Σοκαριστικές εικόνες» και συστημικές αποτυχίες

Το δικαστήριο περιέγραψε τα πλάνα από τις κάμερες ως «σοκαριστικά», σημειώνοντας επαναλαμβανόμενη κακή μεταχείριση βρεφών από το προσωπικό, συχνά μπροστά σε προϊστάμενο.

Όπως αναφέρθηκε, η πρακτική του σφιχτού τυλίγματος των βρεφών και της κάλυψής τους με κουβέρτες ήταν καθιερωμένη και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν εργαζόμενο.

Κλείσιμο του σταθμού και αντιδράσεις

Ο σταθμός, που πλέον δεν λειτουργεί, παραδέχθηκε σοβαρές ελλείψεις, όπως ανεπαρκή εκπαίδευση, επίβλεψη και επικίνδυνες πρακτικές ύπνου.

Η αρμόδια αρχή Ofsted, που διέταξε το κλείσιμό του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι «κανένα παιδί δεν θα πρέπει ποτέ να κινδυνεύει σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι το προστατεύει».