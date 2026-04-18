Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό μετά τον θάνατο βρέφους – Το τύλιξε σε υπνόσακο και το κάλυψε με κουβέρτα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μια εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Βρετανία, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για τον θάνατο ενός 14 μηνών παιδιού, το οποίο πέθανε από ασφυξία ενώ το προσωπικό προσπαθούσε να το βάλει για ύπνο, σύμφωνα με το Sky News.

Η Κίμπερλι Κούκσον, 23 ετών, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια σε βάρος του Νόα Σιμπάντα.

Βίντεο καταγράφει τις επικίνδυνες πρακτικές

Το δικαστήριο στο Γουλβερχάμπτον άκουσε ότι η Κούκσον καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να τυλίγει σφιχτά το παιδί σε υπνόσακο, να το καλύπτει με κουβέρτα στο κεφάλι και να το τοποθετεί μπρούμυτα μέσα σε μια εσωτερική σκηνή στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Σε κάποια στιγμή χρησιμοποίησε το πόδι της για να το συγκρατήσει, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, να το «αναγκάσει να κοιμηθεί ενώ δεν ήθελε», ενώ το παιδί έμεινε χωρίς έλεγχο για δύο ώρες.

Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε, κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο μία ώρα αργότερα.

Πρόστιμα και ευθύνες της διοίκησης

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Fairytales Day Nursery στο Ντάντλεϊ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 240.000 λιρών και επιπλέον 56.000 λίρες σε δικαστικά έξοδα.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Ντέμπορα Λέιτγουντ, 55 ετών, δήλωσε επίσης ένοχη για παραβίαση κανόνων υγείας και ασφάλειας, ενώ παραδέχθηκε ότι όφειλε να γνωρίζει πως κοίμιζε τα παιδιά με επικίνδυνο τρόπο.

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή για δύο χρόνια.

«Σοκαριστικές εικόνες» και συστημικές αποτυχίες

Το δικαστήριο περιέγραψε τα πλάνα από τις κάμερες ως «σοκαριστικά», σημειώνοντας επαναλαμβανόμενη κακή μεταχείριση βρεφών από το προσωπικό, συχνά μπροστά σε προϊστάμενο.

Όπως αναφέρθηκε, η πρακτική του σφιχτού τυλίγματος των βρεφών και της κάλυψής τους με κουβέρτες ήταν καθιερωμένη και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν εργαζόμενο.

Κλείσιμο του σταθμού και αντιδράσεις

Ο σταθμός, που πλέον δεν λειτουργεί, παραδέχθηκε σοβαρές ελλείψεις, όπως ανεπαρκή εκπαίδευση, επίβλεψη και επικίνδυνες πρακτικές ύπνου.

Η αρμόδια αρχή Ofsted, που διέταξε το κλείσιμό του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι «κανένα παιδί δεν θα πρέπει ποτέ να κινδυνεύει σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι το προστατεύει».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης