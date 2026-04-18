Νέα Υόρκη: Ιδιοκτήτης εστιατορίου προσφέρει δωρεάν γεύματα και φιλοξενία σε αστέγους

Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μοιράζοντας δωρεάν γεύματα και ανοίγοντας τον χώρο του σε αστέγους τις κρύες νύχτες.

Ο Αλί Ριζά Ντογάν, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Ali Baba Mediterranean Cuisine στο Μανχάταν, μοιράζει δωρεάν φαγητό κάθε εβδομάδα και έχει προσκαλέσει αστέγους να κοιμηθούν στην είσοδο του καταστήματός του κατά τη διάρκεια περιόδων έντονου ψύχους, σύμφωνα με το People.

Εκατοντάδες γεύματα κάθε εβδομάδα

Ο ίδιος δήλωσε ότι εδώ και πέντε έως έξι χρόνια προσφέρει φαγητό κάθε Τετάρτη, εξυπηρετώντας περίπου 100 έως 150 άτομα την εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στις 2 Απριλίου, μοιράστηκε βίντεο από μία από αυτές τις βραδιές, γράφοντας:

«Απόψε μοιραστήκαμε ξανά το φαγητό μας. Ένα γεύμα δεν είναι ποτέ απλώς φαγητό… Είναι ελπίδα, καλοσύνη, ένα άγγιγμα στην καρδιά».

«Ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι μόνος και πεινασμένος»

«Κάθε Τετάρτη στεκόμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους αστέγους και όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε, προσθέτοντας: «γιατί ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι κρύος, πεινασμένος και μόνος».

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, άναψε τη θέρμανση στην είσοδο του εστιατορίου του και επέτρεψε σε άστεγους να διανυκτερεύσουν εκεί, όταν οι θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη έπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η νύχτα που δεν ξέχασε ποτέ

Η απόφασή του συνδέεται με τη δική του εμπειρία ως μετανάστης. Ο Ντογάν έφτασε στις ΗΠΑ το 1986 από την Άγκυρα της Τουρκίας και άρχισε να εργάζεται από την επόμενη κιόλας ημέρα, πλένοντας πιάτα μαζί με τον πατέρα του.

Κάποια στιγμή, έχασε τον δρόμο για το σπίτι του και αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα στον δρόμο.

«Ανέβηκα στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου και κοιμήθηκα σε μια γωνία του διαδρόμου μέχρι το πρωί», θυμάται. «Είναι μια νύχτα που δεν έχω ξεχάσει ποτέ».

«Δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε»

Ο ίδιος εξηγεί ότι αυτές οι αναμνήσεις τον ωθούν να βοηθά:

«Δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που ήμουν έξω, πεινασμένος, χωρίς να έχω φάει όλη νύχτα, μέσα στο κρύο».

Έχει επίσης αγοράσει υπνόσακους για ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, τονίζοντας ότι συχνά δεν μπορεί να κοιμηθεί γνωρίζοντας ότι άλλοι περνούν τη νύχτα στο κρύο.

«Αν βοηθήσουμε έστω έναν άνθρωπο»

«Ίσως να μην μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο», ανέφερε. «Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε έστω έναν άνθρωπο να κοιμηθεί πιο ζεστά, τότε έχουμε κάνει κάτι σημαντικό».

Το εστιατόριο ιδρύθηκε το 1997 μαζί με τον πατέρα του, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει πλέον να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για να ενισχύσει παρόμοιες πρωτοβουλίες βοήθειας.