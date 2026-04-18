Βρετανία: 19χρονος μαχαίρωσε τον πατριό του πάνω από 70 φορές και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας – Ισόβια κάθειρξη

Στη Βρετανία, ο 19χρονος Λόγκαν Πρόκτερ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού ομολόγησε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατριό του ενώ κοιμόταν, καταφέροντάς του περισσότερα από 70 χτυπήματα, και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας σε επίθεση χωρίς εμφανές κίνητρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 19χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία αφού πρώτα έκανε ντους και φόρεσε καθαρά ρούχα, παραδεχόμενος την πράξη του, σύμφωνα με το BBC.

«Kill lists» με ονόματα συγγενών

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Πρόκτερ είχε καταρτίσει λίστες με άτομα που σκόπευε να σκοτώσει, στις οποίες περιλαμβάνονταν η μητέρα του, ο πατριός του, συνάδελφοι και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον του.

Το θύμα, ο 57χρονος Κρίστοφερ Όουεν, έφερε περισσότερα από 70 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τα 50 στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον λαιμό.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε ζημιά σε σπονδύλους, ενώ ο δράστης αναγκάστηκε να αλλάξει όπλο στη μέση της επίθεσης.

Η επίθεση διήρκεσε λίγα λεπτά

Η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση διήρκεσε πέντε έως επτά λεπτά, ωστόσο ο Όουεν δεν πέθανε αμέσως, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόκτερ δήλωσε επίσης ότι σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας, τον οποίο μαχαίρωσε 15 φορές επειδή δεν σταματούσε να φωνάζει.

Δεν έδωσε ποτέ εξήγηση

Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι πίστευε πως η πράξη θα του προκαλούσε «διέγερση», αλλά τελικά δεν ήταν όπως το περίμενε.

Ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ εξήγηση για το γιατί προχώρησε στη δολοφονία.

Ψυχιατρικά ευρήματα και καταδίκη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έγινε γνωστό ότι έχει διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διαταραχή διάθεσης και οριακή μαθησιακή δυσκολία.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 20 χρόνια.

Συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας

Η μητέρα του, Άλισον Όουεν, δήλωσε ότι έχασε «τα πάντα», τόσο τον σύντροφό της όσο και τον γιο της.

«Ο Κρις ήταν ευγενικός, προστατευτικός, πιστός και ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Έπρεπε να έχουμε πολλά περισσότερα χρόνια μαζί», ανέφερε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της ότι ο γιος της «δεν είχε δείξει ποτέ καμία μορφή θυμού ή βίας σε όλη του τη ζωή».

«Απολύτως αθώο θύμα» – Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Πρόκτερ, Κλάιβ Στόκγουελ, υποστήριξε ότι ο 19χρονος είχε πέσει θύμα bullying και ήταν ένας «ευάλωτος νεαρός» λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Όπως ανέφερε: «Η στάση του (του Πρόκτερ) απέναντί μας ήταν πάντοτε η αναγνώριση και η λύπη για τον πόνο που προκάλεσε».

Πρόσθεσε: «Ο Κρίστοφερ Όουεν ήταν ένα απολύτως αθώο θύμα. Ο Λόγκαν δεν επιχείρησε σε καμία στιγμή να αποδώσει οποιαδήποτε ευθύνη ή κριτική στον κύριο Όουεν. Δεν υπήρξαν ποτέ διαφωνίες, δεν υπήρξε εχθρική συμπεριφορά από τον κύριο Όουεν, ούτε οποιαδήποτε κακομεταχείριση εκ μέρους του».

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο επιθεωρητής Κέιν Μάρτιν δήλωσε ότι η δολοφονία του Όουεν «συγκλόνισε την οικογένεια και τους φίλους του» και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας προτεραιότητα ήταν η αναζήτηση της αλήθειας για τους οικείους του θύματος.