Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο» – Προειδοποίηση για λήξη της εκεχειρίας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εκεχειρία με το Ιράν ενδέχεται να λήξει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως την Τετάρτη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, ανέφερε: «Διαπραγματευόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Παράλληλα, επέμεινε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, «θα παραμείνει» σε ισχύ, αναφέρει το Sky News.

Αντίδραση από το Ιράν

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι θα άρει τον δικό της αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε ενέργειες εάν ο αμερικανικός αποκλεισμός συνεχιστεί.