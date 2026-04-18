Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολές σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις μεμονωμένες καταιγίδες και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ αναφέρει ότι η νότια και ανατολική νησιωτική χώρα θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το μεσημέρι και μετά, καθώς οι συνθήκες θα καταστούν σχεδόν αίθριες.

Η υπόλοιπη χώρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο οι συνθήκες θα αλλάξουν σταδιακά. Οι νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα βόρεια και, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, ενώ στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, γεγονός που θα επηρεάσει τοπικά τις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση δροσιάς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ τις πρώτες ώρες στα θαλάσσια.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ, τοπικά 6-7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6-7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ, τοπικά 6-7 μποφόρ στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος στα νησιά, με λίγες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και στο Καστελλόριζο. Στα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Ορατότητα: Περιορισμένη τοπικά τις βραδινές ώρες στα δυτικά.

Άνεμοι: Νότιοι 3-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρεια. Βόρειοι 4-5 μποφόρ αλλού, στο Αιγαίο έως 6-7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19-21 βαθμούς στα βόρεια και 22-23 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026

Καιρός: Νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές στα ορεινά. Αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ορατότητα: Περιορισμένη τοπικά πρωί και βράδυ σε δυτικά και βόρεια.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι 3-5 μποφόρ, σταδιακά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Καιρός: Νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά. Σχεδόν αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές.

Ορατότητα: Περιορισμένη τοπικά πρωί και βράδυ στα δυτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί 3-5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026