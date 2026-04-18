Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου επί της οδού Άργους – Μία γυναίκα στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική μετά από κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα, επί της οδού Άργους. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Οι αρμόδιες δυνάμεις ανέφεραν ότι μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, με στόχο να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσής της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.