Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου επί της οδού Άργους – Μία γυναίκα στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Φωτιά - Αθήνα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική μετά από κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα, επί της οδού Άργους. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Οι αρμόδιες δυνάμεις ανέφεραν ότι μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, με στόχο να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσής της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης