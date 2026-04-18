Ντόναλντ Τραμπ: Μπαράζ δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ με αισιοδοξία ακόμη και για το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου – Ιράν: Επτά ψεύδη σε μία ώρα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ικανοποίηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ταυτόχρονα άσκησε σφοδρή κριτική στο ΝΑΤΟ. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται εντός του Σαββατοκύριακου και εκτίμησε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι περιορισμένες. «Υπέροχη ημέρα, με τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια σημείωσε ότι παραμένει ανεξήγητο γιατί τα πλοία «γυρίζουν πίσω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την πορεία των διαπραγματεύσεων ως θετική και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται στρατιωτική εμπλοκή εδάφους. Ο ίδιος δήλωσε στο CBS News ότι δεν θα χρειαστούν χερσαίες δυνάμεις για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα «συνεργαστούν για να το αποκτήσουν». Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατάσταση στον Λίβανο και υποστήριξε ότι απαγορεύτηκαν οι επιθέσεις του Ισραήλ.

Τα πιο πρόσφατα σχόλια και οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν ένα ευρύ πλαίσιο ισχυρισμών και εκτιμήσεων:

  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει και «να μην κλείσει ποτέ» το Στενό του Ορμούζ.
  • Ακολούθησε διάψευση από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. «Το Ιράν θα κλείσει ξανά το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «μέσα σε μία ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε επτά νέες ψευδείς δηλώσεις».
  • Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «θα παραμείνει σε ισχύ και θα αρθεί μόνο αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή».

  • Ο ίδιος δήλωσε στο Bloomberg ότι αναμένει πρόοδο των συνομιλιών και προοπτική για μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες».

  • Ο ίδιος επανέλαβε ότι το Ιράν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «σκόνη» με εκσκαφείς που θα ανασύρουν τα 440 κιλά από υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις και μεταφορά τους στις ΗΠΑ».
  • Ο Τραμπ δήλωσε στο Bloomberg ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Ο ίδιος ανέφερε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν «με έναν ωραίο, χαλαρό ρυθμό και θα ξεκινήσουν τις εκσκαφές με μεγάλα μηχανήματα» για την ανάκτηση του ουρανίου.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους απαγορεύεται να το κάνουν. Αρκετά πια».
  • Ο ίδιος δήλωσε για το ΝΑΤΟ: «Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν ήθελαν να γεμίσουν τα πλοία τους πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε, σαν χάρτινη τίγρη».

Την ίδια στιγμή, η πλευρά του Ιράν αντέδρασε άμεσα και διέψευσε τις βασικές τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, διαμορφώνοντας διαφορετική εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τη διαχείριση της κρίσης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ξεκαθάρισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο «δεν θα μεταφερθεί πουθενά σε καμία περίπτωση», τονίζοντας ότι «η μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί επιλογή. « Όπως ακριβώς το έδαφος του Ιράν είναι ιερό, έτσι είναι και το εμπλουτισμένο ουράνιο». Ο ίδιος διέψευσε τη δήλωση Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «συμφώνησαν σε όλα».

Ο Μπαγκάεϊ υπογράμμισε ότι η άρση των κυρώσεων και η αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. «Δεν υπάρχει καμία ασάφεια σχετικά με τους όρους των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία έθεσε σαφείς όρους για τη λειτουργία της στρατηγικής πλωτής οδού:

  • Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν θα κλείσει ξανά το Στενό του Ορμούζ εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμένων.
  • Ο ίδιος ανέφερε: «Με τη συνέχιση του αποκλεισμού, το Στενό του Ορμούζ δεν θα παραμείνει ανοιχτό», προσθέτοντας ότι η διέλευση εξαρτάται από την άδεια του Ιράν.
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι το Στενό είναι «ανοιχτό μόνο υπό όρους κατάπαυσης του πυρός».
  • Ο Ιρανός ταξίαρχος Ρεζά Ταλαέι-Νικ τόνισε: «Τα στρατιωτικά σκάφη και εκείνα που συνδέονται με εχθρικές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι το άνοιγμα είναι «προσωρινό».

