Κοζάνη: Γνωστός ράπερ συνελήφθη με κοκαΐνη από μέλη της ΟΠΚΕ

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη γνωστού ράπερ στην Κοζάνη, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 17ης Απριλίου 2026 και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της ταυτότητας του εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, άνδρες της ΟΠΚΕ σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο μουσικός στα διόδια Πολυμύλου και προχώρησαν σε τυχαίο έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο ποσότητα κοκαΐνης, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 7-8 γραμμάρια.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον μουσικό, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που επέβαινε μαζί του στο ίδιο όχημα. Ο ράπερ κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου φέρεται να είχε προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.