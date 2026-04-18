Άγρια επίθεση στην Παλλήνη: Για… τρία ευρώ ξυλοκόπησε γνωστό κοσμηματοπώλη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σκηνές ακραίας βίας σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Παλλήνη, όταν ένας κοσμηματοπώλης δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο κατάστημά του στη λεωφόρο Μαραθώνος, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Αφορμή της επίθεσης ήταν μια διαφορά μόλις τριών ευρώ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rpn.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν ένας άνδρας επισκέφθηκε το κοσμηματοπωλείο για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για επισκευή. Η διαφωνία προέκυψε κατά τη διαδικασία της πληρωμής, όταν οι δύο πλευρές διαφώνησαν για το τελικό κόστος. Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο δράστης επιτέθηκε αρχικά φραστικά στον επαγγελματία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο κοσμηματοπώλης σύρθηκε βίαια εκτός καταστήματος και δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο πεζοδρόμιο. Η επίθεση κορυφώθηκε όταν ο δράστης κλώτσησε τον ήδη πεσμένο και ανυπεράσπιστο άνδρα στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Το κατάστημα γέμισε αίματα, ενώ ο γιος του θύματος προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τον πατέρα του, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την επίθεση. Η κατάσταση της υγείας του κοσμηματοπώλη κρίθηκε σοβαρή και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Δίπλα του παραμένει συνεχώς ο γιος του, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό, λέγοντας: «Όλα έγιναν για τρία ευρώ. Μια ασήμαντη διαφορά που κατέληξε σε αυτή την απίστευτη επίθεση».

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας, με στόχο την ταυτοποίησή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Παλλήνης, καθώς ο κοσμηματοπώλης είναι γνωστός και επί χρόνια δραστήριος επαγγελματίας, χωρίς να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για αντίστοιχα περιστατικά. Το γεγονός ότι η βία εκδηλώθηκε για μια τόσο μικρή αφορμή εντείνει τον προβληματισμό για την έξαρση της καθημερινής βίας.

