Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Κατάρ και Τουρκία υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Σεχμπάζ Σαρίφ

Το Κατάρ και η Τουρκία εκφράζουν τη στήριξή τους στις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και συζήτησαν «διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και την προώθηση διπλωματικών λύσεων». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, όπου οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διαχείριση της κρίσης.

«Η Αυτού Υψηλότητα ο Εμίρης και η Αυτού Εξοχότητα ο Τούρκος Πρόεδρος επαίνεσαν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν σε αυτό το θέμα και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Αμίρι Ντιουάν του Κατάρ.

