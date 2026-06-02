Άργος: Ανατίναξαν ΑΤΜ στα Φίχτια, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με… άδεια χέρια έφυγαν οι δράστες που ανατίναξαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) τα ξημερώματα της Τρίτης (2/6) στα Φίχτια Άργους.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα σε κεντρικό σημείο του χωριού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές το μηχάνημα, όπως και ο περιβάλλοντας χώρος.

Ωστόσο, παρά την έκρηξη, οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το εσωτερικό του ΑΤΜ και έφυγαν άπραγοι, εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός ώστε οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν έντρομοι και ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν και απέκλεισαν το σημείο.

Αναζητούν βίντεο οι αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, που μπορεί να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών, ενώ συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να τους οδηγήσουν στα ίχνη τους.

Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος δράσης τους και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε άλλες περιοχές της χώρας.

