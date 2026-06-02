Τροχαίο στο Περιστέρι: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» στο καπό άλλου οχήματος – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο Περιστέρι, στη συμβολή των οδών Βασιλικών και Φοινίκων, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι ζητούν να γίνει μονόδρομος η οδός Βασιλικών λόγω των συχνών ατυχημάτων στην περιοχή.

  • Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Τρίτη στο Περιστέρι, όπου αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» στο καπό άλλου οχήματος.
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τη ρόδα του ενός αυτοκινήτου να έχει «σκαρφαλώσει» στο καπό και το παρμπρίζ του δεύτερου οχήματος, στη συμβολή των οδών Βασιλικών και Φοινίκων.
  • Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι κάτοικοι ζητούν να γίνει μονόδρομος η Βασιλικών.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) στο Περιστέρι, στην Αττική, σε έναν δρόμο όπου καθημερινά γίνονται ανάλογα συμβάντα, όπως καταγγέλλει αναγνώστης του enikos.gr.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Βασιλικών και Φοινίκων, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι φωτογραφίες που έστειλε ο αναγνώστης είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας της σύγκρουσης, αφού η ρόδα του ενός αυτοκινήτου, από την πλευρά του συνοδηγού, έχει «σκαρφαλώσει» στο καπό του δεύτερου οχήματος και έχει γείρει στο πλάι, με την αριστερή πλευρά του να έχει σφηνώσει σε μία πινακίδα STOP. Άναυδοι οι κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες αντίκρισαν τις εικόνες, ενώ, ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να γίνει μονόδρομος η Βασιλικών, λόγω των συχνών ατυχημάτων, όπως σημειώνει ο αναγνώστης.

Δείτε τις εικόνες:

