Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 47χρονος οδηγός

Ένας 47χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, στο 150ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, όταν το όχημά του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, το οποίο εξετάζει αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικό επεισόδιο.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τις Αρχές
Υπό διερεύνηση τα αίτια της τραγωδίας - Πηγή: epirus post
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο 150ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 47χρονος οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του Ι.Χ. φορτηγού οχήματός του. Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, αφού προηγουμένως είχε προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς να καταστεί δυνατή η παροχή ιατρικής βοήθειας.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, διενεργεί προανάκριση, εξετάζοντας αν ο θάνατος του 47χρονου, προκλήθηκε από τη σύγκρουση ή αν προηγήθηκε κάποιο παθολογικό επεισόδιο, που οδήγησε στην πρόσκρουση του οχήματος.

