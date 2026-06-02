Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 47χρονος οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο 150ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 47χρονος οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του Ι.Χ. φορτηγού οχήματός του. Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, αφού προηγουμένως είχε προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς να καταστεί δυνατή η παροχή ιατρικής βοήθειας.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, διενεργεί προανάκριση, εξετάζοντας αν ο θάνατος του 47χρονου, προκλήθηκε από τη σύγκρουση ή αν προηγήθηκε κάποιο παθολογικό επεισόδιο, που οδήγησε στην πρόσκρουση του οχήματος.