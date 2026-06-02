Γερμανία: Συναγερμός στο Ρέντσμπουργκ – Ένοπλος άνδρας οχυρώθηκε σε μπαρ

Πανικός επικράτησε στην πόλη Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας, έπειτα από αναφορές για ένοπλο άνδρα που οχυρώθηκε σε μπαρ, οδηγώντας σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ έχουν αναφερθεί συλλήψεις ατόμων από το μπαρ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

  • Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας, έπειτα από αναφορές για μια «απειλητική κατάσταση» όπου ένας άνδρας οχυρώθηκε σε μπαρ φέροντας όπλο.
  • Η κατάσταση οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να αποκλείουν μια μεγάλη περιοχή στο κέντρο του Ρέντσμπουργκ.
  • «Αρκετά άτομα από το μπαρ βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση» και «δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», ενώ οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Ρέντσμπουργκ, στο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν της Γερμανίας, έπειτα από αναφορές για μια «απειλητική κατάσταση» που οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Bild, ένας άνδρας έχει οχυρωθεί στο εσωτερικό ενός μπαρ φέροντας όπλο, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να αποκλείσουν ολόκληρα τμήματα της κεντρικής ζώνης της περιοχής.

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην οδό Pannkokenstraat.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή γύρω από τις πλατείες Schlossplatz και Schiffbrückenplatz.

Η αστυνομία έκανε αρχικά λόγο για μια «ασαφή κατάσταση απειλής στο κέντρο του Ρέντσμπουργκ». Μια κλήση έκτακτης ανάγκης υπέδειξε ότι «τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο ήταν αναμεμειγμένο» στο συμβάν.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να αποσαφηνίσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, «αρκετά άτομα από το μπαρ βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση», ενώ στο σημείο παραμένουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι περαστικοί ενημερώθηκαν «να αποφεύγουν την περιοχή».

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», αν και στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά πληρώματα πρώτων βοηθειών.


Ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν βρέθηκε πυροβόλο όπλο και αν είχε προηγηθεί κάποιος καβγας στο μπαρ πριν από την παρέμβαση των αρχών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

