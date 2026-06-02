Γερμανία: Συναγερμός στο Ρέντσμπουργκ – Ένοπλος άνδρας οχυρώθηκε σε μπαρ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Ρέντσμπουργκ, στο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν της Γερμανίας, έπειτα από αναφορές για μια «απειλητική κατάσταση» που οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Bild, ένας άνδρας έχει οχυρωθεί στο εσωτερικό ενός μπαρ φέροντας όπλο, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να αποκλείσουν ολόκληρα τμήματα της κεντρικής ζώνης της περιοχής.

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην οδό Pannkokenstraat.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή γύρω από τις πλατείες Schlossplatz και Schiffbrückenplatz.

Η αστυνομία έκανε αρχικά λόγο για μια «ασαφή κατάσταση απειλής στο κέντρο του Ρέντσμπουργκ». Μια κλήση έκτακτης ανάγκης υπέδειξε ότι «τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο ήταν αναμεμειγμένο» στο συμβάν.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να αποσαφηνίσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, «αρκετά άτομα από το μπαρ βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση», ενώ στο σημείο παραμένουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι περαστικοί ενημερώθηκαν «να αποφεύγουν την περιοχή».

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», αν και στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά πληρώματα πρώτων βοηθειών.

In Rendsburg in Schleswig-Holstein kommt es derzeit zu einer Bedrohungslage. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Mann soll sich mit weiteren Personen in einer Bar verschanzt haben. Er könnte bewaffnet sein. https://t.co/31RXEO266F pic.twitter.com/eN94RpUrBB — FOCUS online (@focusonline) June 2, 2026



Ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν βρέθηκε πυροβόλο όπλο και αν είχε προηγηθεί κάποιος καβγας στο μπαρ πριν από την παρέμβαση των αρχών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.