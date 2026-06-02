Νετανιάχου: «Έχουν ραγίσει τα θεμέλια του ιρανικού καθεστώτος – Είναι καταδικασμένο να πέσει»

Σε μια ηχηρή δήλωση για το μέλλον της Τεχεράνης και την ασφάλεια του Ισραήλ προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα ένα αυστηρό μήνυμα προς όλους τους περιφερειακούς αντιπάλους της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε τελετή αποχαιρετισμού του απερχόμενου αρχηγού της Μοσάντ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τίμημα που έχει καταβάλει το Ιράν είναι ήδη «πολύ βαρύ» και προέβλεψε τη μακροπρόθεσμη κατάρρευση του κρατικού του μηχανισμού της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του, αποσπάσματα της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του, ο Νετανιάχου τόνισε: «Το τίμημα που έχει ήδη καταβάλει το Ιράν είναι πολύ βαρύ. Τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος τρόμου στο Ιράν έχουν ραγίσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αυτό που ήταν κάποτε, και σας το λέω — είναι καταδικασμένο να πέσει».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους Times of Israel, έστρεψε τα βέλη του προς κάθε πλευρά που απειλεί το Ισραήλ.



«Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που συνωμοτεί για να βλάψει το Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν. Το τίμημα που θα πληρώσουν θα είναι εξαιρετικά βαρύ».

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώθηκε αμέσως μετά την απόφασή του να υπαναχωρήσει από ένα προσχεδιασμένο πλήγμα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, κατόπιν της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή ηγεσίας στη Μοσάντ

Απευθυνόμενος στον απερχόμενο αρχηγό της Μοσάντ, Ντάβιντ Μπαρνέα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «μεγάλα πράγματα επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας σου», χαρακτηρίζοντας τα πέντε χρόνια της ηγεσίας του ως «μεταξύ των πιο μοιραίων στην ιστορία μας».

«Σε ευχαριστώ για τα 30 χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας στη Μοσάντ – και ιδιαίτερες ευχαριστίες για τα τελευταία λίγα χρόνια, τα οποία απέδωσαν σημαντικές επιτυχίες και αξιοσημείωτα επιτεύγματα για την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διαδοχής στην ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών, ο απερχόμενος στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν, αναλαμβάνει από σήμερα επίσημα τα καθήκοντα του επικεφαλής της Μοσάντ.