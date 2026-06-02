Θρίλερ στην Ουαλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε κινούμενη άμμο ενώ η παλίρροια την κάλυπτε – ΒΙΝΤΕΟ

Μια παραλίγο τραγική κατάληξη είχε η βόλτα μιας γυναίκας σε παραλία της Βόρειας Ουαλίας, όταν παγιδεύτηκε σε κινούμενη άμμο την ώρα που η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε απειλητικά γύρω της.

Η έγκαιρη και δραματική επέμβαση των διασωστών με ναυαγοσωστική λέμβο αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν την ύστατη στιγμή, προτού καλυφθεί πλήρως από τα κύματα της παλίρροιας.

Το περιστατικό, που αφορούσε μια λουόμενη της οποίας τα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία Ριλ.

Η γυναίκα βυθίστηκε στην άμμο σε απόσταση μεγαλύτερη των 275 μέτρων από την ακτή.



Όπως ανέφερε το πλήρωμα της ναυαγοσωστικής λέμβου, όταν έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), το νερό της παλίρροιας είχε ήδη φτάσει μέχρι τη μέση της.

Οι διασώστες της φόρεσαν αμέσως ένα σωσίβιο και τη γύρισαν ανάσκελα, μια κίνηση που βοήθησε να ελευθερωθούν τα πόδια της από την πίεση της άμμου.

Στις συνέχεια, την ανέβασαν στη λέμβο και τη μετέφεραν στον σταθμό του RNLI (Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Ναυαγοσωστικής) για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το χρονικό της διάσωσης

Ένας εκπρόσωπος του σταθμού RNLI Rhyl περιέγραψε τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν για τη διάσωση, δηλώνοντας: «Η παράκτια ναυαγοσωστική λέμβος καθελκύστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Μόλις έφτασε στο σημείο, το πλήρωμα διαπίστωσε ότι το θύμα είχε παγιδευτεί στην άμμο, με την εισερχόμενη παλίρροια να βρίσκεται πλέον γύρω από τη μέση του.

Η λέμβος προσέγγισε το θύμα και το πλήρωμα του φόρεσε σωσίβιο. Ένα μέλος του πληρώματος στήριξε το θύμα ανάσκελα, γεγονός που έκανε τα πόδια του να βγουν από την άμμο.

Το θύμα περισυλλέχθηκε στην παράκτια ναυαγοσωστική λέμβο και μεταφέρθηκε πίσω στον ναυαγοσωστικό σταθμό για έλεγχο και για να ζεσταθεί. Η Ομάδα Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος του Ριλ (Rhyl Coastguard Rescue Team) ανέλαβε επίσης δράση για το περιστατικό».

Μετά τη δημοσιοποίηση της διάσωσης από το RNLI στο Facebook, μια γυναίκα σχολίασε κάτω από την ανάρτηση εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθήσατε την κόρη μου», έγραψε.