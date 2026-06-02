Βουλή: Αριθμός ρεκόρ με 39 ανεξάρτητους βουλευτές – Μειώνονται σε 7 οι ΚΟ μετά τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά

Νέο σκηνικό διαμορφώνεται στη Βουλή μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, λόγω της αποχώρησης βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

Πλέον, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες μειώνονται στις επτά αντί οκτώ, ενώ καταγράφεται ο αριθμός ρεκόρ των 39 ανεξάρτητων βουλευτών που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία είχαν εκλεγεί.

Η διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Νωρίτερα σήμερα, έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς δήλωσαν την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και την ανεξαρτητοποίησή τους, με επιστολές που απέστειλαν ξεχωριστά προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεϊν Ζεμπέκ.

Η ανεξαρτητοποίηση των έξι βουλευτών μαζί με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου, σηματοδότησε και την διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και την απώλεια των δικαιωμάτων της, καθώς από τους 11 συνολικά βουλευτές του κόμματος παραμένουν οι τέσσερις: Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για λειτουργία Κ.Ο. απαιτούνται τουλάχιστον πέντε βουλευτές εάν το κόμμα τους συμμετείχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και 10 βουλευτές αν το κόμμα τους δεν συμμετείχε για την συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει ο αντικαταστάτης της Έφης Αχτσιόγλου που θα πάρει την έδρα της, με πρώτο επιλαχών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ -που είχαν κατέβει υποψήφιοι- να είναι ο Γιάννης Δραγασάκης.