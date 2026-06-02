Έβερεστ: Σοκ με τα βίντεο από την υψηλότερη κορυφή του κόσμου – Μετατράπηκε σε απέραντο σκουπιδότοπο

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας την αποκαρδιωτική εικόνα του Camp IV στο Έβερεστ, ο οποίος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη «χωματερή», γεμάτη από εγκαταλελειμμένες σκηνές και σκουπίδια. Το πρόβλημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης γιγαντώθηκε μετά το φετινό ιστορικό ρεκόρ αναβάσεων, αναζωπυρώνοντας τις διεθνείς συζητήσεις για την επικίνδυνη υπερ-εμπορευματοποίηση της κορυφής του κόσμου.

Έβερεστ σκουπίδια
Πηγή: Instagram / @angelova__angelina
  • Νέα βίντεο αποκαλύπτουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στο όρος Έβερεστ, με τον υψηλότερο καταυλισμό της Γης να έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο, παγωμένο σκουπιδότοπο.
  • Το Camp IV, ο υψηλότερος καταυλισμός του κόσμου, είναι γεμάτο από σωρούς απορριμμάτων, με τον λογαριασμό Everest Today να τον χαρακτηρίζει «ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ».
  • Το πρόβλημα των σκουπιδιών επιδεινώθηκε δραματικά λόγω του ιστορικού ρεκόρ αναβάσεων τον Μάιο, με 274 ανθρώπους να ανεβαίνουν στο Έβερεστ σε μία μόνο ημέρα.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα και ο ανεξέλεγκτος τουρισμός έχουν αφήσει ένα βαθύ, βρόμικο αποτύπωμα ακόμη και στο πιο δυσπρόσιτο σημείο του πλανήτη – την κορυφή του Έβερεστ.

Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Αντζελίνα Αντζέλοβα στο Instagram, αποκαλύπτει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στο όρος Έβερεστ, όπου ο υψηλότερος καταυλισμός της Γης έχει πλέον μετατραπεί σε έναν απέραντο, παγωμένο σκουπιδότοπο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην παγκόσμια κοινότητα.

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν δείχνουν το Camp IV να είναι γεμάτο από σωρούς απορριμμάτων που άφησαν πίσω τους ορειβατικές ομάδες, με δεκάδες φθαρμένες κίτρινες σκηνές να ανεμίζουν στους θυελλώδεις ανέμους.

Το Camp IV βρίσκεται στο Νότιο Πέρασμα (South Col), ανάμεσα στο Έβερεστ και το Λότσε – το υψηλότερο και το τέταρτο υψηλότερο βουνό του κόσμου, αντίστοιχα.

Σε υψόμετρο περίπου 7.925 μέτρων, ο καταυλισμός αποτελεί το τελευταίο σημείο ανάπαυσης των ορειβατών προτού επιχειρήσουν την τελική τους προσπάθεια μέσα στη «Ζώνη του Θανάτου» προς την κορυφή.

Ο λογαριασμός Everest Today, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αναρρίχηση του βουνού, προχώρησε τη Δευτέρα σε μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά μέρη στον πλανήτη έχει, με πολλούς τρόπους, γίνει ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ».

«Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων, σκισμένος εξοπλισμός και άλλα απόβλητα είναι διάσπαρτα σε όλο το Νότιο Πέρασμα, μετατρέποντας τον υψηλότερο καταυλισμό του κόσμου σε νεκροταφείο ορειβατικού εξοπλισμού. Το βουνό αξίζει κάτι καλύτερο».

Ρεκόρ αναβάσεων και «μποτιλιάρισμα» στη Ζώνη του Θανάτου

Σύμφωνα με την Daily Mail, το πρόβλημα των σκουπιδιών επιδεινώθηκε δραματικά μετά το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε φέτος τον Μάιο, όταν 274 άνθρωποι ανέβηκαν στο Έβερεστ μέσω του Νεπάλ μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Η εισροή αυτή των επισκεπτών γιγάντωσε το ζήτημα των απορριμμάτων.


Αν και έχουν γίνει προσπάθειες για τον καθαρισμό των σκουπιδιών που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών —από τότε που το βουνό κατακτήθηκε για πρώτη φορά από τους Έντμουντ Χίλαρι και Τένζινγκ Νοργκέι το 1953— το μεγάλο υψόμετρο και ο ακραίος καιρός καθιστούν το έργο αυτό άκρως επικίνδυνο.

Ο καλός καιρός μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε χιονοθύελλα, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου εκεί είναι περίπου το ένα τρίτο του φυσιολογικού.

Το ορόσημο των 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή σε μία μόνο ημέρα, στις 20 Μαΐου, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της 22ης Μαΐου 2019, όταν 223 αναρριχητές είχαν ανέβει στο Έβερεστ από τη νότια πλευρά του στο Νεπάλ.

Πλάνα από drones έδειξαν εκατοντάδες ορειβάτες να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές για να ανέβουν στο βουνό, σπεύδοντας να εκμεταλλευτούν τον ευνοϊκό καιρό αυτού του Μαΐου, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για την υπερ-εμπορευματοποίηση του Έβερεστ.


Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έλαβαν άδειες για να ανέβουν στην κορυφή φέτος -αριθμός που επίσης αποτελεί ρεκόρ- την ώρα που οι ειδικοί συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον συνωστισμό και άλλους κινδύνους ασφαλείας.

