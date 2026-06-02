Ντοκιμαντέρ για την κρίση του 2015: Το δημοψήφισμα και τα capital controls – Μαρινάκης για Τσίπρα: «Οφείλει απαντήσεις, τίποτα δεν θα ξεχαστεί»

Το τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (1/6) φωτίζει τις δραματικές εξελίξεις του καλοκαιριού του 2015, από το δημοψήφισμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και την επιβολή των capital controls έως το κλείσιμο των τραπεζών και τον υπαρκτό κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Στο επεισόδιο μίλησαν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στενοί συνεργάτες της Άνγκελα Μέρκελ και του Φρανσουά Ολάντ, πρωταγωνιστές των Eurogroup, μέλη της τότε ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Μέσα από τις αφηγήσεις τους αναδεικνύεται μια Ευρώπη διχασμένη ανάμεσα στην αλληλεγγύη και τη σκληρή γραμμή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ αποκαλύπτονται οι παρασκηνιακές διεργασίες που οδήγησαν το περιβόητο «Plan B» από εναλλακτική επιλογή σε πιθανό βασικό σενάριο για το μέλλον της Ελλάδας.

Ντάισελμπλουμ: «Το ερώτημα ήταν ένα ψέμα»

Η απόφαση της Αθήνας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των Ευρωπαίων αξιωματούχων, με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ να δηλώνει: “Μας εξέπληξε τελείως. Πρώτον γιατί δεν υπήρχε καμία συμφωνία, άρα γιατί να δημιουργήσεις τέτοια πολιτική δυναμική και δεύτερον αν προτίθεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο θα ήταν συνετό να το συζητήσεις πρώτα με τους εταίρους σου”.

Παράλληλα, ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup πρόσθεσε ότι “είχα ταραχτεί πολύ. Είχα θυμώσει, γιατί δεν ήταν έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό. Τους υποσχόταν την προοπτική μιας καλύτερης συμφωνίας, ενώ δεν υπήρχε καλύτερη συμφωνία διαθέσιμη”.

“Το ερώτημα ήταν ένα ψέμα. Ήταν, αν θέλετε, τη συμφωνία ή όχι. Και η συμβουλή μας είναι ‘όχι’. Δεν υπήρχε συμφωνία. Ούτε υπήρχε εναλλακτική”, ανέφερε ο Ντάισελμπλουμ, με τον Γιούνκερ να συμπληρώνει: “Ήταν σκάνδαλο, ο κόσμος εξαπατήθηκε”.

Ο Γιούνκερ δεν έκρυψε και τον έντονο θυμό που ένιωσε τότε, Όπως τόνισε: “Ξαφνικά, και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, προχώρησε με την ιδέα του δημοψηφίσματος, χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Ολάντ ήταν εξίσου θυμωμένοι μαζί του. Ήταν τελείως ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εσωτερικό θέμα, για εμάς ήταν ευρωπαϊκό”.

Μαρινάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και – το κυριότερο – ακόμα και σήμερα δεν έχει ψελλίσει ούτε μια «συγγνώμη»

«Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και – το κυριότερο – ακόμα και σήμερα δεν έχει ψελλίσει ούτε μια «συγγνώμη». Όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Πρωτίστως, όμως, οφείλουμε να μην επιτρέψουμε η χώρα να επιστρέψει σε εκείνες τις μαύρες ημέρες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό» συνεχίζονται και συγκλονίζουν ακόμη και όλους όσοι έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια «παρέα» μαθητευόμενων μάγων.

Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα, που επελέγη ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κωλοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη.

