Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ρωσία θα προσπαθήσει ξανά να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμο»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε ότι η Ρωσία πραγματοποιεί προετοιμασίες που υποδηλώνουν νέα προσπάθεια εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Η εκτίμηση προέκυψε από στοιχεία των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και κοινοποιήθηκε μέσω Telegram, στον απόηχο σχετικής έκθεσης του αρχηγού του γενικού επιτελείου, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέφερε συγκεκριμένα δεδομένα για στρατιωτικές κινήσεις στη Λευκορωσία. «Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, κατασκευάζονται δρόμοι που οδηγούν στην Ουκρανία και βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία θέσεων πυροβολικού σε παραμεθόριες περιοχές της Λευκορωσίας», έγραψε ο Ζελένσκι. «Πιστεύουμε πως η Ρωσία θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμό της», υπογράμμισε.

Η ουκρανική κυβέρνηση διατύπωσε σαφές μήνυμα προς το Μινσκ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει την ηγεσία της Λευκορωσίας για την «ετοιμότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τα εδάφη και την ανεξαρτησία της». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες του Κιέβου δείχνουν πως η Ρωσία «επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων». «Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται πιο προφανές γιατί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στο έδαφος της Λευκορωσίας», συμπλήρωσε.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει καθοριστικό για την εξέλιξη των γεγονότων. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επέτρεψε τη χρήση του εδάφους της χώρας ως ορμητήριο των ρωσικών στρατευμάτων κατά την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, παρά τη στενή συμμαχία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Μινσκ ενισχύει τις ανησυχίες. Η Λευκορωσία συμφώνησε στην ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων και υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik, ενώ συνορεύει με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία. Η Δύση επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του Αλεξάντερ Λουκασένκο λόγω της υποστήριξής του στη ρωσική εισβολή και των καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν παράλληλα να αναπροσαρμόσουν τη στάση τους απέναντι στη Λευκορωσία. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει βελτίωση των σχέσεων και προωθεί την απελευθέρωση προσώπων που χαρακτηρίζει ως «πολιτικούς κρατούμενους», με 250 εξ αυτών να έχουν ήδη απελευθερωθεί τον προηγούμενο μήνα. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε άρση ορισμένων κυρώσεων, αλλά ξεκαθάρισαν ότι η ηγεσία της Λευκορωσίας δεν πρέπει να διευκολύνει την παράκαμψη των μέτρων ούτε να συνεχίσει να στηρίζει τη ρωσική εισβολή.

