Χανιά: Ανατράπηκε λεωφορείο από τον αέρα στον δρόμο για Ανώπολη – ΦΩΤΟ

Με… τις ρόδες στον αέρα, κατέληξε λεωφορείο το οποίο ανατράπηκε στον δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη στα Χανιά.

Πρόκειται για λεωφορείο του ΚΤΕΛ που πραγματοποιεί εσωτερικό δρομολόγιο στην περιοχή. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά μαθητών, αλλά αυτές τις μέρες λόγω εορτών του Πάσχα δεν εκτελεί σχολικά δρομολόγια.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρχές, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες του ατυχήματος ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικά έγινε λόγος ακόμα και για την πιθανότητα να ανέτρεψαν το όχημα, οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός:

«Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων.»