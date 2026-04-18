Παραμένει αισιόδοξος για συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ – «Δεν υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές με το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαφορές με το Ιράν έχουν περιοριστεί σημαντικά και τόνισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν εντός του Σαββατοκύριακου, εκφράζοντας αισιοδοξία για άμεση επίτευξη συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. «Είχαμε κάποιες πολύ καλές συζητήσεις… και κάναμε καλή δουλειά, αλλά θα δούμε. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε και το Σαββατοκύριακο», δήλωσε μετά την προσγείωσή του στο Φοίνιξ, πριν από ομιλία του σε εκδήλωση της Turning Point USA. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο».

Υποβάθμιση διαφορών και σήμα για συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τις επιφυλάξεις που εκφράζουν Ιρανοί αξιωματούχοι, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίστανται σοβαρές εκκρεμότητες. «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές», είπε χαρακτηριστικά, ενώ διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός θα τερματιστεί μόλις «υπογραφεί η συμφωνία».

Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί βασικούς όρους συνεργασίας. Όπως ανέφερε στο CBS News, το Ιράν «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. «Όχι. Όχι στρατεύματα», είπε και προσέθεσε: «Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους, και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το πάρουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχες όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερο. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν έπρεπε».

Μεταφορά υλικού και αντικρουόμενα μηνύματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας: «Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες». Παράλληλα, επανέλαβε σε δηλώσεις του στο NewsNation ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, απαντώντας: «Συμφώνησαν σε όλα».

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν ορισμένους από τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου. Παρά ταύτα, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την ανάκτηση του υλικού. «Θα το ανακτήσουμε μαζί. Θα συνεργαστούμε με το Ιράν, με άνετο ρυθμό, θα πάμε εκεί και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με μεγάλα μηχανήματα… Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, αναφερόμενος σε «πυρηνική σκόνη» που, όπως είπε, θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Δεσμεύσεις για Χεζμπολάχ, Χαμάς και Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να σταματήσει τη στήριξη σε οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ. «Το Ισραήλ θα βγει κερδισμένο», σημείωσε.

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. «Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες», δήλωσε, προσθέτοντας: «Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλό για όλους. Και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τη συμφωνία». Σε σχετική ερώτηση για εκκρεμότητες, απάντησε: «Δεν υπάρχουν αγκάθια».

Συνομιλίες σε εξέλιξη και μήνυμα προς Ισραήλ

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι συνομιλίες για μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη συμφωνία θα συνεχιστούν, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό έως την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ενώ εργάζονται από κοινού με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς το Ισραήλ για τον τερματισμό των επιχειρήσεων στον Λίβανο. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτήρια. Δεν θα το επιτρέψω», δήλωσε.