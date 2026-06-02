Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ατυχής η ανακοίνωση για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε έντονο προβληματισμό και σαφή αντίθεση στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με την υπό όρους αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κάνοντας λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διάκρισης των εξουσιών, οι αποφάσεις που αφορούν την αποφυλάκιση κρατουμένων λαμβάνονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, με βάση τον νόμο και τα πραγματικά δεδομένα κάθε υπόθεσης. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους θεσμικούς και διεθνείς παράγοντες να σέβονται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι δημόσιες παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν δικαστικές κρίσεις δεν συνάδουν με τις αρχές του κράτους δικαίου.

Η αντίδραση της Ένωσης ήρθε μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» και ζήτησαν να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα ώστε να επιστρέψει στη φυλακή. Οι αμερικανικές αρχές επικαλέστηκαν τη δράση της οργάνωσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων, καθώς και άλλων Ελλήνων και ξένων πολιτών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημόσια τοποθέτηση των ΗΠΑ πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων, με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να υπενθυμίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών πιέσεων και ότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι “Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι “παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή”.

Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ’ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχή αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.»