Τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

Ως εκ θαύματος σώθηκε ένας 21χρονος, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το αυτοκίνητο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο γκρεμό, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Στο σημείο στήθηκε αμέσως μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδική διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον 21χρονο οδηγό, από τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου.

Με τη χρήση φορείου, ο νεαρός τραυματίας ανασύρθηκε στο οδόστρωμα, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Στο συμβάν έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα των αιτιών της εκτροπή.