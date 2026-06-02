Τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

Ένας 21χρονος άνδρας σώθηκε ως εκ θαύματος μετά την πτώση του αυτοκινήτου του σε γκρεμό στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση διάσωσης και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Συγκλονιστική εικόνα από το ατύχημα
Πηγή: Epirus Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως εκ θαύματος σώθηκε ένας νεαρός άνδρας 21 ετών, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο γκρεμό, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.
  • Στο σημείο στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ειδική διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον 21χρονο οδηγό.
  • Ο νεαρός τραυματίας ανασύρθηκε στο οδόστρωμα με τη χρήση φορείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ως εκ θαύματος σώθηκε ένας 21χρονος, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το αυτοκίνητο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο γκρεμό, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Στο σημείο στήθηκε αμέσως μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδική διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον 21χρονο οδηγό, από τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου.

Με τη χρήση φορείου, ο νεαρός τραυματίας ανασύρθηκε στο οδόστρωμα, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Στο συμβάν έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα των αιτιών της εκτροπή.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ