Αθήνα: Εντοπίστηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο ναρκωτικών με παραλήπτη 27χρονο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου στην Αθήνα, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ, με σκοπό τη διακίνηση. Η υπόθεση αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, την παρουσία βρώσιμου βουτύρου κάνναβης, το οποίο εντοπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ανάλογη παρτίδα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν το ύποπτο δέμα και διαπίστωσαν ότι περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 1 κιλού και 940 γραμμαρίων. Οι αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη παράδοση και ακινητοποίησαν τον 27χρονο τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σωματική έρευνα και έρευνα στην οικία του συλληφθέντος. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες περιλάμβαναν 3 κιλά και 553 γραμμάρια skunk, καθώς και 74 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 κιλά και 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 135 γραμμάρια MDMA, 90 γραμμάρια κοκαΐνης, 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, καθώς και 1 κιλό βούτυρο κάνναβης.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, έναν πλαστικοποιητή, έξι φωτοβολίδες, δύο καπνογόνα, το χρηματικό ποσό των 420 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, στοιχεία που παραπέμπουν σε οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αρχές εντόπισαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρώσιμο βούτυρο κάνναβης, το οποίο χρησιμοποιείται για κατανάλωση σε τρόφιμα. Το συγκεκριμένο εύρημα καταδεικνύει τη διεύρυνση των μορφών διάθεσης των ναρκωτικών στη χώρα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση πιθανών συνεργών και του εύρους της δραστηριότητάς του.

Ναρκωτικά, βρώσιμο βούτυρο

Ναρκωτικά, βρώσιμο βούτυρο

