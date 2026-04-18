Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής θύματα, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι τοπικές αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, με 224 πυροσβέστες και 56 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Τιχορέτσκ, που βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης Κρασνοντάρ. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Την ίδια ώρα, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε ότι σημειώθηκαν 15 πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μόνο τον Μάρτιο.