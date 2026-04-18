Αιμιλία Υψηλάντη: «Όλη αυτή η αυτοαναφορικότητα, που είναι στη μόδα, κάπου είναι ενοχλητική»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Αιμιλία Υψηλάντη

Η Αιμιλία Υψηλάντη βρέθηκε καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά», που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24. Η έμπειρη πρωταγωνίστρια μίλησε για την απόφαση να παρουσιάσει, τη φετινή χρονιά, στοιχεία και εμπειρίες της ζωής της μέσα από έναν νέο θεατρικό μονόλογο.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η έννοια της έκθεσης την απασχόλησε έντονα, καθώς, όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζεται συχνά αρνητικά. Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε στην τάση της αυτοαναφορικότητας, η οποία κυριαρχεί στη σύγχρονη εποχή, επισημαίνοντας ότι μπορεί να προκαλεί ενόχληση, αλλά δεν παύει να έχει και μια ουσιαστική διάσταση.

Συγκεκριμένα, η Αιμιλία Υψηλάντη δήλωσε: «Προφανώς και με απασχόλησε, γιατί θεωρείται κακό πράγμα η έκθεση τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πω ότι όλη αυτή η αυτοαναφορικότητα, που είναι στη μόδα, κάπου είναι ενοχλητική. Από την άλλη μεριά, όμως, έλεγα “γιατί όχι;”. Αυτή την ώρα η κοινωνία μας είναι άτομα απομονωμένα, δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την επικοινωνία, να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας. Να πούμε ιστορίες για τα παλιά, όπως γινόταν σε μια γειτονιά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέδειξε το ζήτημα της απομόνωσης, ακόμα και στο πλαίσιο της οικογένειας, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η ίδια εκτίμησε ότι η αφήγηση προσωπικών εμπειριών μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο, παρά την αρνητική στάση που συχνά συναντά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ακόμα και σε μια οικογένεια, που καθόμαστε σε ένα σαλόνι, ο καθένας είναι μόνος του. Μ’ αυτή την έννοια και επειδή βλέπω ότι, παρόλο που αντιμετωπίζεται πολλές φορές άσχημα, αρνητικά όταν κάποιος πει μια εμπειρία του, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο».

Τέλος, η Αιμιλία Υψηλάντη στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μνήμη και η διαδικασία της αφήγησης, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι συχνά θυμούνται ασήμαντα περιστατικά και παραλείπουν σημαντικές στιγμές της ζωής τους, επιχειρώντας στη συνέχεια να ερμηνεύσουν αυτές τις λεπτομέρειες.

«Όταν ανασύρεις μνήμες, ξαφνικά θυμάσαι γεγονότα τα οποία είναι εντελώς ασήμαντα. Και όταν αφηγείσαι, παραλείπεις κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα από τη ζωή σου και λες κάποια άλλα. Μετά, αυτό είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο, προσπαθείς να ερμηνεύσεις αυτά τα μικρά γεγονότα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

