Υπέροχη ημέρα με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ – Σφοδρή επίθεση στο «άχρηστο ΝΑΤΟ»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ταυτόχρονα επιθετικός απέναντι στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στο Φοίνιξ της Αριζόνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας βασικούς ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη ως θετική για τη διεθνή κοινότητα, δηλώνοντας ότι πρόκειται για «μια σπουδαία και λαμπρή μέρα για τον κόσμο», ενώ υποστήριξε ότι τα Στενά είναι πλέον «πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για “δουλειά”». Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα καταγράφουν σημαντικά μειωμένη κίνηση πλοίων σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει την εικόνα πλήρους αποκατάστασης.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός προς το Ιράν παραμένει σε ισχύ, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί «μέχρι τη στιγμή που η συναλλαγή μας θα έχει ολοκληρωθεί κατά 100%». Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην πορεία των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί». Παρ’ όλα αυτά, η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι υπάρχει τέτοιο επίπεδο συμφωνίας, αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς του.

Ο Τραμπ επανέφερε και την πάγια θέση του για τον ρόλο του σε διεθνείς συγκρούσεις, δηλώνοντας: «Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους, και αν προσθέσουμε το Ιράν και τον Λίβανο, θα είναι 10 πόλεμοι που έχουν τερματιστεί».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, αμφισβητώντας τη χρησιμότητά του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν τελειώσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν θέλαμε κάποια βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, ΝΑΤΟ. Τους είπα ότι θα ήθελα τη βοήθειά σας πριν από δύο μήνες, αλλά τώρα πραγματικά δεν τη θέλω πια, γιατί ήταν εντελώς άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν. Αλλά φυσικά δεν τους χρειαζόμασταν ποτέ πραγματικά».

