FT: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη – Σε τροχιά αναδιάταξης το ΝΑΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια σημαντική αλλαγή στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Γηραιάς Ηπείρου βρίσκεται υπό συζήτηση στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συζητήσεις για το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε επιπλέον ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, διευρύνοντας τον υφιστάμενο γεωγραφικό χάρτη της πυρηνικής τους αποτροπής στην Ευρώπη.

Ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν στείλει σήματα ότι είναι ανοιχτοί σε πρόσθετες αναπτύξεις πέρα από τις έξι χώρες που φιλοξενούν ήδη βομβαρδιστικά με πυρηνική δυνατότητα, όπως ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή περισσότερων χωρών που θα φιλοξενήσουν τα λεγόμενα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA – dual-capable aircraft), τα οποία είναι σε θέση να καταφέρουν πυρηνικά πλήγματα.

Ωστόσο, η εφημερίδα έσπευσε να προειδοποιήσει ότι μια συμφωνία για την επέκταση της φιλοξενίας αμερικανικών πυρηνικών όπλων δεν είναι επικείμενη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και ορισμένων κρατών της Βαλτικής, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πιθανή φιλοξενία βάσεων DCA, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω των διαύλων του ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ισορροπία συμβατικών και πυρηνικών δυνάμεων

Η συζήτηση αυτή έρχεται στην επιφάνεια την ίδια στιγμή που η Ουάσινγκτον πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στην παραδοσιακή άμυνα.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει δηλώσει: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για να προστατεύουν τα μέλη του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν τα ηνία στις συμβατικές δυνάμεις».

Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη πολιτική γραμμή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος, καθώς και πολλοί από τους στενούς του συνεργάτες, έχουν ασκήσει επανειλημμένα έντονη κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους, κατηγορώντας τους ότι δεν δαπανούν αρκετά χρήματα για τους στρατούς τους και ότι βασίζονται υπερβολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμβατική τους άμυνα.