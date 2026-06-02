Ρωσία: Ποινή 16 ετών για εσχάτη προδοσία και βασανιστήρια σε άνδρα που έστελνε χρήματα σε Ουκρανή πρώην σύντροφό του

Σε 16 χρόνια κάθειρξη για εσχάτη προδοσία καταδίκασε δικαστήριο της Πσκοβ τον Μιχαήλ Λοστσίνιν, Ρώσο και Βέλγο πολίτη, με αφορμή χρηματική βοήθεια που είχε στείλει στην Ουκρανή πρώην σύντροφό του και την προσωπική τους αλληλογραφία, αναφέρει το Vot Tak.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, ο 48χρονος είχε πραγματοποιήσει χρηματική μεταφορά προς την πρώην σύντροφό του το 2022. Κατά τη διάρκεια ελέγχου του κινητού του τηλεφώνου στα σύνορα, οι υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν επίσης συνομιλίες μαζί της, καθώς και στοιχεία συγγενών της στην Ουκρανία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος της δικογραφίας.

Ο Λοστσίνιν συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025 όταν ταξίδεψε από τη Γερμανία στη Ρωσία για να επισκεφθεί τον πατέρα του στην Αγία Πετρούπολη, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο και ιδρυτή της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Πρώτο Τμήμα», Γεβγκένι Σμιρνόφ, η ποινή θεωρείται ιδιαίτερα βαριά ακόμη και για υποθέσεις εσχάτης προδοσίας.

«Συνήθως οι καταδίκες για εσχάτη προδοσία κυμαίνονται στα 12 με 13 χρόνια. Ποινές 16 έως 18 ετών επιβάλλονται συνήθως όταν συνυπάρχουν και άλλες σοβαρές κατηγορίες, όπως τρομοκρατία ή οπλοκατοχή», δήλωσε.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Η αδελφή του καταδικασθέντος χαρακτήρισε την υπόθεση κατασκευασμένη και έκανε λόγο για μια διαδικασία που είχε στόχο την εξόντωσή του.

«Η κατηγορία βασίστηκε σε ψέματα. Ελπίζαμε ότι οι άνθρωποι που υποτίθεται πως κυνηγούν τρομοκράτες και εγκληματίες δεν θα λειτουργούσαν με λογική ποσοτικών στόχων», ανέφερε.

Η οικογένεια εκφράζει επίσης έντονη ανησυχία για την υγεία του. Σύμφωνα με συγγενείς του, κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του παρουσίασε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και έχει χάσει μεγάλο μέρος της όρασής του.

«Τα 16 χρόνια για τον Μίσα ισοδυναμούν με ισόβια. Ήδη βλέπει μόνο κατά ένα τέταρτο και κινδυνεύει να χάσει πλήρως την όρασή του», υποστήριξε η αδελφή του.

Καταγγελίες για βασανιστήρια

Σε επιστολές που έστειλε από το κέντρο κράτησης, ο Λοστσίνιν περιέγραψε ξυλοδαρμούς, χρήση ηλεκτροσόκ και ψυχολογική πίεση.

«Αυτό που θυμάμαι καθαρά είναι οι βελόνες και το ηλεκτροσόκ που ένας άνδρας των ειδικών δυνάμεων ακούμπησε στο πρόσωπό μου», έγραψε.

Η μητέρα του υποστηρίζει ότι οι πιέσεις είχαν στόχο να τον αναγκάσουν να υπογράψει έγγραφα που είχαν ήδη προετοιμαστεί από την έρευνα.

Ποιος είναι ο Μιχαήλ Λοστσίνιν

Ο 48χρονος ζούσε στην Ευρώπη από το 1999 και εργαζόταν ως διαχειριστής βάσεων δεδομένων στο Λουξεμβούργο και τη Γερμανία. Παράλληλα συμμετείχε ενεργά σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις της ρωσόφωνης κοινότητας στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, δεν είχε πολιτική δράση και αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του στη μουσική και τις μοτοσικλέτες.

Η οικογένειά του ζητά πλέον την παρέμβαση διεθνών οργανισμών και των βελγικών αρχών. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές δεν αναγνωρίζουν τη βελγική υπηκοότητά του, γεγονός που έχει εμποδίσει την πρόσβαση Βέλγων διπλωματών στον κρατούμενο.