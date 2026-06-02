Χρήστος Σπανός: «Προσπαθώ να γίνω αυτός ο μπαμπάς που θέλει η Μαρίνα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», ήταν ο Χρήστος Σπανός το πρωί της Δευτέρας (1/6). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε για την κόρη του και ταλαντούχα ερμηνεύτρια, Μαρίνα Σπανού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στον χώρο της μουσικής.

Μιλώντας για την κόρη του, ο Χρήστος Σπανός εξομολογήθηκε πως: «Παρακολούθηση για σχέση της δεν έχω κάνει. Έχω κάνει παρακολούθηση όταν πρωτοβγήκε στην Αρεοπαγίτου, που ήμουν σε μία άκρη και παρακολουθούσα, γιατί ανησυχούσα τι μπορεί να γίνει. Αλλά για σχέση, όχι, δεν έχω κάνει παρακολούθηση».

«Εκεί είναι το περίεργο»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέντευξή του ότι: «Αλλά δεν κρύβω ότι ανησυχώ, δεν σας κρύβω ότι έχω γίνει πολλές φορές παρεμβατικός. Αυτό γίνεται άθελα. Γίνεται από υπερβολική προστασία.

Το λάθος που κάνουμε πολλές φορές, είναι που λες “πρέπει να σε προστατεύσω, να μην το πάθεις αυτό”, ενώ είναι λάθος. Πρέπει να το πάθει. Το πρόβλημα είναι όταν βλέπεις τη συναναστροφή, και διακρίνεις πράγματα που θα γίνουν, και τα παιδιά μας δεν το βλέπουν. Εκεί είναι το περίεργο».

«Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, εγχειρίδιο για το πώς να μεγαλώνεις ένα παιδί. Κάνεις αυτό που σου έρχεται στο μυαλό, λειτουργείς με το ένστικτο…

Αυτό γίνεται μέχρι να τελειώσει το παιδί το σχολείο. Εγώ είμαι τώρα στη φάση, που προσπαθώ να γίνω αυτός ο μπαμπάς που θέλει η Μαρίνα. Δηλαδή να φύγει η παρεμβατικότητα, να φύγει η υπερβολική φροντίδα και αυτά, να είμαι λίγο πιο πίσω», πρόσθεσε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.