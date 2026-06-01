Αννούλα Βασιλείου για τον Μανώλη Αγγελόπουλο: «Πήγα και τον είδα στην Αγγλία, δεν θα το ξεχάσω – Έκλαιγα και έτρεμα»

Το άρθρο αναλύει τη συνέντευξη της Αννούλας Βασιλείου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου εξομολογήθηκε πώς απέκτησε το όνομά της και περιέγραψε τη συγκλονιστική επίσκεψή της στον Μανώλη Αγγελόπουλο στην Αγγλία, λίγο πριν τον θάνατό του, τονίζοντας τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε αυτή η συνάντηση πάνω της.

  Την Αννούλα Βασιλείου υποδέχτηκαν την Δευτέρα 1η Ιουνίου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο «Στούντιο 4», όπου μίλησε για το πώς έγινε «Αννούλα» και την επίσκεψή της στον Μανώλη Αγγελόπουλο λίγο πριν τον θάνατό του.
  Η Αννούλα Βασιλείου εξήγησε πώς έμεινε ως «Αννούλα», λέγοντας: «Αννούλα με φώναζαν όλοι, και έμεινα Αννούλα», έπειτα από ένα περιστατικό με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
  Η Αννούλα Βασιλείου περιέγραψε την συγκλονιστική της επίσκεψη στον Μανώλη Αγγελόπουλο στην Αγγλία λίγο πριν τον θάνατό του, λέγοντας: «Πήγα και τον είδα στην Αγγλία. Παιδιά αυτό που είδα, δεν θα το ξεχάσω. Ένα ανθρώπακι, τόσο δα». Είπε πως «Έκλαιγα και έτρεμα» και «Έπαθα σοκ με αυτό που είδα».

Την Αννούλα Βασιλείου υποδέχτηκαν την Δευτέρα 1η Ιουνίου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο «Στούντιο 4». Στη διάρκεια της συνέντευξής της, περιέγραψε το πώς από «Άννα» έγινε «Αννούλα», ενώ αναφέρθηκε και στη στιγμή που επισκέφτηκε στην Αγγλία τον Μανώλη Αγγελόπουλο, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή, ενώ ήταν σοβαρά στην υγεία του. Οι δύο τραγουδιστές ήταν μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 έως και το 1978, ενώ απέκτησαν και τρία παιδιά.

Περιγράφοντας το πώς έμεινε ως «Αννούλα Βασιλείου», η καλλιτέχνις είπε στη συνέντευξή της πως: «Αννούλα με φώναζαν όλοι, και έμεινα Αννούλα. Το ξεκίνησαν κάποιοι δημοσιογράφοι, όταν ο Μανώλης είχε δώσει μπουνιά στην πόρτα, για να πει στη μάνα του ότι “την αγαπάω και θέλω να την παντρευτώ”.

Εκείνη αρνήθηκε και δίνει μια μπουνιά. Πήγε στο νοσοκομείο για το χέρι που τραυματίστηκε, πήγα εγώ να τον δω, και ήρθαν οι δημοσιογράφοι επειδή ήμουν μικρή και με είπαν Αννούλα. Και έμεινε η Αννούλα». 

Μιλώντας για τη στιγμή που επισκέφτηκε τον Μανώλη Αγγελόπουλο στην Αγγλία, λίγο καιρό πριν πεθάνει, η Αννούλα Βασιλείου εξομολογήθηκε πως: «Πήγα και τον είδα στην Αγγλία. Παιδιά αυτό που είδα, δεν θα το ξεχάσω. Ένα ανθρώπακι, τόσο δα. Δεν έπρεπε να πάει να εγχειριστεί, τέλος πάντων. Καθόμουν κάτω, στο κρεβάτι στα πόδια. Μόλις τον είδα, με πιάνει ένα πράγμα και σηκώνομαι και τρέχω και φεύγω. Είχα πάει με τον γιο μου τον Ηλία.

Ο Στάθης ήταν εκεί και είχε φύγει γιατί ήταν φαντάρος, και ήμασταν εγώ και ο Ηλίας. Έφυγα και πήγα προς στο σαλόνι, δεν ξέρω πού πήγα, έκλαιγα και έτρεμα. Ήρθε ο Ηλίας να με ρωτήσει τι έπαθα και του είπα να μου φέρει την τσάντα και το παλτό μου για να φύγω, “δεν μπαίνω ξανά εκεί μέσα” του είπα. Έπαθα σοκ με αυτό που είδα».  

