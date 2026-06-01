Δέσποινα Μοιραράκη: «Έζησα ένα όνειρο…» – Η συγκινητική ανάρτηση για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη

Δέκα πέντε χρόνια συμπληρώνονται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, από την ημέρα που η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Γιάννης Κοντούλης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Οι δυο τους αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπητά και λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, ενώ τους χώρισε μόνο ο θάνατος, με τον ναύαρχο να αφήνει την τελευταία του πνοή, τον Ιούνιο του 2022.

Με αφορμή την συμπλήρωση 15 ετών από τον γάμο τους, η Δέσποινα Μοιραράκη πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε ευχαριστώ άγγελε μου!»

Συγκεκριμένα, η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια, δημοσίευσε μερικές εικόνες από τον γάμο τους. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι ευτυχισμένες στιγμές που έζησαν εκείνη την ημέρα.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα, έγραψε: «1/6/2011 – 1/6/2026.

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”.

Έζησα ένα όνειρο… Κι όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος. Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας!

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Κι έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω… Χάρη σε Εσένα! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!».