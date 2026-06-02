Γερμανία: «Ακροδεξιά» και με τη δικαστική βούλα η AfD στην Κάτω Σαξονία

Το Διοικητικό Δικαστήριο του Ανόβερου αποφάσισε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος μπορεί να χαρακτηρίζει την τοπική οργάνωση της AfD στην Κάτω Σαξονία ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» και να παρακολουθεί τις δραστηριότητές της. Η απόφαση αυτή απορρίπτει την προσφυγή του κόμματος, επιτρέποντας την παρακολούθηση μέσω υποκλοπών και πληροφοριοδοτών, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η AfD είναι εχθρική προς το Σύνταγμα και ενεργεί κατά παράβαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Βανδαλισμένη προεκλογική αφίσα της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» το 2021 σε δρόμο της Μαγδεβούργου (AP Photo/Markus Schreiber)
  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος επιτρέπεται να χαρακτηρίζει «εξακριβωμένα ακροδεξιά» την τοπική οργάνωση της AfD στην Κάτω Σαξονία και να παρακολουθεί τη δράση της, αποφάνθηκε το Διοικητικό Δικαστήριο του Ανόβερου.
  • Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι η AfD «είναι εχθρική προς το Σύνταγμα και ενεργεί κατά παράβαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ειδικά με υποτιμητικά σχόλια για μουσουλμάνους και μετανάστες.
  • Ενόψει των κρατιδιακών εκλογών του 2027, η AfD εμφανίζει σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις στην Κάτω Σαξονία, φτάνοντας το 20% από 11% το 2022.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος επιτρέπεται να χαρακτηρίζει «εξακριβωμένα ακροδεξιά» την τοπική οργάνωση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Κάτω Σαξονία και να παρακολουθεί τη δράση της, αποφάνθηκε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο του Ανόβερου, απορρίπτοντας σχετική προσφυγή του κόμματος.

Η Υπηρεσία είχε ταξινομήσει την οργάνωση ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά», προκαλώντας την αντίδραση της AfD, η οποία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι, αντιθέτως, πρόκειται για «μετριοπαθή» ομάδα. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή και επέτρεψε στην Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος να θεωρεί την τοπική οργάνωση στην Κάτω Σαξονία ως «αντικείμενο παρατήρησης μεγάλης σημασίας» και να παρακολουθεί τη δράση της, μεταξύ άλλων με τηλεφωνικές υποκλοπές και ανάπτυξη πληροφοριοδοτών.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε επίσης το επιχείρημα ότι η AfD «είναι εχθρική προς το Σύνταγμα και ενεργεί κατά παράβαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ειδικά όταν σχολιάζει με υποτιμητικά σχόλια μουσουλμάνους και μετανάστες, ενώ αντιμετωπίζει εκ συστήματος τα άλλα κόμματα και τους πολιτικούς τους με περιφρόνηση, υπονομεύοντας τη δημοκρατία».

Ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στην Κάτω Σαξονία το β’ εξάμηνο του 2027, η τελευταία δημοσκόπηση δίνει στα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού, CDU-SPD από 25%, ενώ η AfD ακολουθεί με 20%. Ενδεικτικά, στις προηγούμενες εκλογές, το 2022 είχε λάβει 11% και το 2017 6%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

