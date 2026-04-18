Euroleague: Πρώτος ο Ολυμπιακός, στα play-in ο Παναθηναϊκός – Τα ζευγάρια και η τελική βαθμολογία, o δρόμος προς την Αθήνα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και διαμόρφωσε το τοπίο ενόψει των playoffs και των play-in, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει μέσω της διαδικασίας των play-in.

Μετά από 38 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 26-12 κατέκτησε την 1η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός με 22-16 τερμάτισε 7ος. Οι «ερυθρόλευκοι» θα περιμένουν έως τις 24 Απριλίου για να μάθουν τον αντίπαλό τους, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη Μονακό στις 21 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός με νίκη εξασφαλίζει την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5). Σε περίπτωση ήττας, θα έχει δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας. Αν ηττηθεί και εκεί, αποκλείεται από τη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να συναντηθούν είτε στα playoffs είτε ακόμη και στον τελικό της διοργάνωσης. Σε περίπτωση πρόκρισης στο Final-4, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Φενέρ ή τη Ζάλγκιρις, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα βρεθούν η νικήτρια του Ρεάλ – Χάποελ με τη Βαλένθια ή την ομάδα που θα προκύψει από τα play-in.

Ήδη έχουν «κλειδώσει» δύο ζευγάρια των playoffs, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε τη Ζάλγκιρις.

  • Τα ζευγάρια των playoffs:
    1. Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας
    2. Βαλένθια – Παναθηναϊκός ή Μονακό
    3. Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
    4. Φενέρ – Ζάλγκιρις Κάουνας
  • Τα ζευγάρια των play-in:
    1. Παναθηναϊκός – Μονακό
    2. Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Τα playoffs θα διεξαχθούν από τις 28 Απριλίου έως τις 13 Μαΐου, ενώ το Final-4 θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 και 24 Μαΐου.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 97-62 και «κλείδωσε» την 7η θέση, εκμεταλλευόμενος και τη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Παρί. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν νευρικά, αλλά με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν ανέτρεψαν την εικόνα και πήραν προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση και διαμόρφωσε διαφορά ασφαλείας. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε πλήρως, τρέχοντας σερί 13-0 και «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από νωρίς, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +41.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπάγερν με 95-69 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα play-in, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τη δεύτερη περίοδο και μετά.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 42-31, 68-48, 95-69

Η Βαλένθια νίκησε τη Ντουμπάι BC με 85-95 και κατέκτησε τη 2η θέση, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 20-34.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 47-45, 67-79, 85-95

Η Μονακό επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 105-85 και ολοκλήρωσε δυναμικά τη regular season, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο ενόψει των play-in.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 58-41, 83-61, 105-85

Τέλος, η Ζάλγκιρις νίκησε την Παρί με 85-79 και εξασφάλισε θέση στην εξάδα, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό από την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79

Η τελική βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 26-12
  2. Βαλένθια 25-13
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
  4. Φενέρ 24-14
  5. Ζάλγκιρις 23-15
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 23-15
  7. Παναθηναϊκός 22-16
  8. Μονακό 22-16
  9. Μπαρτσελόνα 21-17
  10. Ερυθρός Αστέρας 21-17
  11. Ντουμπάι 19-19
  12. Μακάμπι 18-20
  13. Μπάγερν Μονάχου 17-21
  14. Αρμάνι Μιλάνο 17-21
  15. Παρτίζαν 16-22
  16. Παρί 15-23
  17. Βίρτους Μπολόνια 14-24
  18. Μπασκόνια 13-25
  19. Εφές 12-26
  20. Βιλερμπάν 8-30

