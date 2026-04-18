Βρήκαμε στα αρχεία για τα UFO «ενδιαφέροντα έγγραφα», λέει ο Τραμπ και υπόσχεται να δημοσιευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων για τα ΑΤΙΑ ανέδειξε «ενδιαφέροντα» έγγραφα. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα, ώστε το κοινό να αξιολογήσει τη φύση των φαινομένων.

Απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA στο Φοίνιξ της Αριζόνας. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά».

Είχε δώσει τον Φεβρουάριο εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής. Ο ίδιος αιτιολόγησε την απόφαση επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξέταση των σχετικών αρχείων, αφού προηγουμένως κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δηλώσεις του 44ου προέδρου των ΗΠΑ σε podcast, στις οποίες έγινε λόγος για την ύπαρξη εξωγήινων.