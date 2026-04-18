Πρόεδρος του Λιβάνου: «Δεν είμαστε πλέον πιόνι κανενός»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τζόζεφ Αούν, Λίβανος

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, απηύθυνε διάγγελμα με αφορμή την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την πορεία της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνησή του έχει ανακτήσει την εξουσία στο εσωτερικό και υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ δεν συνιστούν ένδειξη αδυναμίας.

Ο Τζόζεφ Αούν ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας ότι «δεν είμαστε πλέον πιόνι κανενός», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας. Ο ίδιος επιχείρησε να απομακρύνει την εικόνα του Λιβάνου ως πεδίου σύγκρουσης τρίτων δυνάμεων και να αναδείξει μια νέα στρατηγική κατεύθυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Λιβάνου σημείωσε: «Δεν είμαστε πλέον πεδίο μάχης και δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά», ενώ πρόσθεσε ότι ο Λίβανος πρέπει «να ακμάζει και όχι να αυτοκτονεί». Με τη δήλωση αυτή, ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, ο Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στον ρόλο του Ιράν. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές ως παραβιάσεις της κυριαρχίας του Λιβάνου, επισημαίνοντας την ανάγκη περιορισμού εξωτερικών επιρροών.

