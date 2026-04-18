Πρόεδρος του Λιβάνου: «Δεν είμαστε πλέον πιόνι κανενός»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, απηύθυνε διάγγελμα με αφορμή την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την πορεία της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνησή του έχει ανακτήσει την εξουσία στο εσωτερικό και υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ δεν συνιστούν ένδειξη αδυναμίας.
Ο Τζόζεφ Αούν ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας ότι «δεν είμαστε πλέον πιόνι κανενός», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας. Ο ίδιος επιχείρησε να απομακρύνει την εικόνα του Λιβάνου ως πεδίου σύγκρουσης τρίτων δυνάμεων και να αναδείξει μια νέα στρατηγική κατεύθυνση.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Λιβάνου σημείωσε: «Δεν είμαστε πλέον πεδίο μάχης και δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά», ενώ πρόσθεσε ότι ο Λίβανος πρέπει «να ακμάζει και όχι να αυτοκτονεί». Με τη δήλωση αυτή, ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.
Παράλληλα, ο Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στον ρόλο του Ιράν. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές ως παραβιάσεις της κυριαρχίας του Λιβάνου, επισημαίνοντας την ανάγκη περιορισμού εξωτερικών επιρροών.
كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ pic.twitter.com/P6kgF3hGfm
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 17, 2026