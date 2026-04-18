Νάντια Φαρές: Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός σε ηλικία 57 ετών – Είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα

Η ηθοποιός Νάντια Φαρές άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 57 ετών, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι, όπου είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της και νοσηλευόταν σε κώμα. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου, όταν η 57χρονη ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Τα πορφυρά ποτάμια», πραγματοποιούσε προπόνηση σε πισίνα αθλητικού συγκροτήματος στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός βρέθηκε ξαφνικά κάτω από το νερό χωρίς να επανέλθει στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρει το Le Parisien, λουόμενος που βρισκόταν στον χώρο βούτηξε για να τη βοηθήσει και, με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, την ανέσυρε από την πισίνα. Η ηθοποιός δεν ανέπνεε, ενώ φέρεται να παρέμεινε κάτω από το νερό για περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά.

Οι δύο άντρες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν της παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ, ενώ έγινε χρήση και απινιδωτή πριν από την άφιξη των διασωστών.

Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.