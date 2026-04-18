Ιράν: Απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Το Ιράν διαμηνύει ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Η τοποθέτηση εντείνει την ένταση στην περιοχή και αναδεικνύει τη σημασία των Στενών για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Γκαλιμπάφ αναφέρεται σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και τονίζει: «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». Ο ίδιος προσθέτει: «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποιεί ότι «με τη συνέχιση του αποκλεισμού, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», υπογραμμίζοντας τον έλεγχο που επιδιώκει να ασκήσει η Τεχεράνη.

Ο Γκαλιμπάφ επισημαίνει επίσης ότι το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας τους, δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποτελούν ζήτημα κρατικής απόφασης.