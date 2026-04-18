Πορτογαλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ενάντια στην καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Πορτογαλία, διαδηλωτές
Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Λισαβόνας και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Τα συνδικάτα κατήγγειλαν ότι τα μέτρα υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια, καθώς διευκολύνουν την εξωτερική ανάθεση εργασιών και περιορίζουν τις επί πληρωμή υπερωρίες.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας ενέκρινε τον Σεπτέμβριο προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα και έθεσε ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι προτάσεις της κυβέρνησης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και οδήγησαν στην πρώτη γενική απεργία στη χώρα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Τα συνδικάτα κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι υιοθετεί θέσεις των εργοδοτών και επιχειρεί να καταργήσει δικαιώματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο, το CGTP, ανέφερε ότι «πολλές δεκάδες χιλιάδες» διαδηλωτές κατέλαβαν τη μεγαλύτερη λεωφόρο της πρωτεύουσας. Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η Ινές Μπράνκο, 33χρονη πωλήτρια, δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα βλάψουν τους εργαζομένους «με όλους τους τρόπους», καθώς θα μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνουν στην οικογένειά τους και θα καταστούν ευκολότερες οι απολύσεις. Η ίδια υποστήριξε ότι καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων. «Το κόστος ζωής αυξάνεται, εργαζόμαστε 40 ώρες την εβδομάδα και πάλι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα, ενώ οι εταιρείες βγάζουν κέρδη εκατομμυρίων. Είναι απαράδεκτο», είπε.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε στάδιο υποχρεωτικών διαβουλεύσεων με τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις και στη συνέχεια θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Το ακροδεξιό κόμμα Chega, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να το υπερψηφίσει.

Η κυβέρνηση απέσυρε ορισμένες προτάσεις, όπως εκείνη για τις απολύσεις με «βάσιμο λόγο», ωστόσο τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι οι βασικές ανησυχίες τους παραμένουν. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αύξηση των ορίων για εξωτερική ανάθεση εργασιών και τη δημιουργία «ατομικών τραπεζών χρόνου». Με βάση αυτό το μοντέλο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να απασχολούνται έως και δύο επιπλέον ώρες ημερησίως, πέραν του οκταώρου, χωρίς άμεση πληρωμή υπερωριών, καθώς αυτές θα συμψηφίζονται αργότερα μέσα στο έτος. Το σύνολο των υπερωριών δεν θα υπερβαίνει τις 150 ώρες ετησίως.

Η 45χρονη δασκάλα Βανέσα Τεϊσέιρα δήλωσε: «Δεν εκλέξαμε την κυβέρνηση ή τους βουλευτές για να μας χρησιμοποιούν σαν σάκο του μποξ».

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους λαμβάνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ μικτά μηνιαίως. Η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας ανέρχεται στο 80,5% του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός που την κατατάσσει στην πέμπτη χαμηλότερη θέση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης