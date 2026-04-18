Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Ηχηρό μήνυμα για την υπόθεση της Μυρτώς – Στο πλευρό της και η Τζένη Μπαλατσινού

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς και έφερε ξανά στο επίκεντρο τη συζήτηση για τη βία, την ευθύνη και τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα θύματα. Η ίδια δημοσίευσε ανάρτηση με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο και ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια αντίληψη γύρω από τα εγκλήματα βίας.

Η Τζένη Μπαλατσινού αναδημοσίευσε το μήνυμα και εξέφρασε δημόσια τη δική της θέση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και για το ευρύτερο φαινόμενο της μετακύλισης ευθυνών στα ίδια τα θύματα. Η παρέμβαση αυτή ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την κοινωνική στάση απέναντι σε περιστατικά βίας και εγκληματικότητας.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου επικεντρώνεται στην κριτική προς τη νοοτροπία που επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη από τον δράστη στο θύμα και αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη ενσυναίσθηση και σεβασμό.

«Το πιο τρομακτικό πολλές φορές δεν είναι μόνο το ίδιο το έγκλημα αλλά η κοινωνία που ψάχνει πρώτα τι έκανε το θύμα. Το πώς ντυνόταν και το τι είχε επιλέξει για τη ζωή της δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ το θέμα. Το θέμα είναι η βία, το ότι κάποιοι άλλοι της στέρησαν τη ζωή και η αρρωστημένη νοοτροπία που ακόμα ψάχνει δικαιολογίες για τους λάθος ανθρώπους. Ίσως έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σχολιάζουμε ζωές πίσω από μια οθόνη και να γινόμαστε σκληρή με ανθρώπους που δε γνωρίσαμε ποτέ, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε όνομα υπάρχει ένας άνθρωπος μία οικογένεια κι ένας αληθινός πόνος. Σαν να έχει χαθεί εντελώς η ενσυναίσθηση. Ο σεβασμός δε θα έπρεπε να θεωρείται πολυτέλεια αλλά το αυτονόητο».

