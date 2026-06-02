Grand Hotel: Η Κυβέλη τραυματίζεται σε ενέδρα

Απρόσμενες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, έξαλλη με τον Ιορδάνη, ενημερώνει τους πάντες ότι ο γάμος του με τη Φρίντα ακυρώνεται. Η Φρίντα είναι εξαφανισμένη κι εκείνος, καταρρακωμένος, το ρίχνει πάλι στο ποτό.

Την ίδια ώρα, ένα καινούργιο σχέδιο ετοιμάζεται, με σκοπό να παγιδέψουν τον Ρήγα. Ο Χρόνης γράφει ένα νέο τηλεγράφημα, δήθεν από τον Μπακιρτζόγλου προς τον Αλεξίου, μέσω του οποίου απαιτεί να συναντηθούν.

Ο Ρήγας αποφασίζει να πάει στη συνάντηση και η Κυβέλη προσπαθεί να τον πείσει να πάνε μαζί, έτσι ώστε να βεβαιωθεί εκείνη πρώτα ότι δεν πρόκειται για παγίδα. Τα πράγματα, όμως, δεν παίρνουν καλή τροπή για την ίδια, καθώς τραυματίζεται και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο Ρήγας έρχεται σε σύγκρουση με τους αστυνόμους, ενώ ο Χατζημήτρος ανακαλύπτει την προδοσία του Νίκου, του χωροφύλακα. Έτσι, ζητάει από τον Νώντα να τον βγάλει από τη μέση κι εκείνος υπακούει.

Όμως κάποιες λάθος κινήσεις θα οδηγήσουν τον Νώντα να τραπεί σε φυγή και θα φέρουν την Αστυνομία ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας…

