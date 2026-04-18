Διάταγμα Τραμπ προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος – Μήνυμα σε Κίνα με «ευχάριστη είδηση» για Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε θετικές εξελίξεις στο ζήτημα του Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει στην υπογραφή εκτελεστικής εντολής εντός της ημέρας, ενώ ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις σχέσεις με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είχαμε καλά νέα πριν από 20 λεπτά. Φαίνεται ότι τα πάμε πολύ καλά στο θέμα του Ιράν και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστική εντολή στις 9 π.μ. (13:00 GMT – 15:00 ώρα Ελλάδας). Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαίωσε την πρόθεση της αμερικανικής διοίκησης να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και εκτίμησε ότι θα είναι «πολύ χαρούμενος» για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον Πρόεδρο Σι — Πολλά θα επιτευχθούν».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί σε «υπέροχη ημέρα με πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», ενισχύοντας την εικόνα θετικών εξελίξεων στην περιοχή.

