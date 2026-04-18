Διάταγμα Τραμπ προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος – Μήνυμα σε Κίνα με «ευχάριστη είδηση» για Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε θετικές εξελίξεις στο ζήτημα του Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει στην υπογραφή εκτελεστικής εντολής εντός της ημέρας, ενώ ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις σχέσεις με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είχαμε καλά νέα πριν από 20 λεπτά. Φαίνεται ότι τα πάμε πολύ καλά στο θέμα του Ιράν και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

“President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wQkYuttGfV — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2026

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστική εντολή στις 9 π.μ. (13:00 GMT – 15:00 ώρα Ελλάδας). Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαίωσε την πρόθεση της αμερικανικής διοίκησης να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και εκτίμησε ότι θα είναι «πολύ χαρούμενος» για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον Πρόεδρο Σι — Πολλά θα επιτευχθούν».

“IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xDQpCj8APe — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί σε «υπέροχη ημέρα με πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», ενισχύοντας την εικόνα θετικών εξελίξεων στην περιοχή.